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В Хабаровске и Владивостоке из-за нелетной погоды отменили авиапарады
Воздушные части парада Победы во Владивостоке и Хабаровске в среду отменили из-за непогоды, сообщили РИА Новости в военном ведомстве. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T05:11
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В Хабаровске и Владивостоке из-за нелетной погоды отменили авиапарады

05:11 24.06.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкИстребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" во время репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы
Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи во время репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы
© РИА Новости / Александр Вильф
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июн – РИА Новости. Воздушные части парада Победы во Владивостоке и Хабаровске в среду отменили из-за непогоды, сообщили РИА Новости в военном ведомстве.
Планировалось, что 11 самолётов и вертолётов представят на параде во Владивостоке морскую авиацию Тихоокеанского флота, армия ВВС и ПВО Восточного военного округа - четверку истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, 4 истребителя Су-35С и ударные вертолёты Ка-52. В Хабаровске в воздушной части парада должны были принять участие около 30 самолетов и вертолетов: Миг-31бм, многоцелевые истребители поколения 4++ Су-35с, фронтовые бомбардировщики Су-24м2, сверхзвуковые истребители Су-34 и самолёты транспортной авиации, вертолёты Ми-26, Ми-8АМТШ и Ка-52.
Боевая машина пехоты (БМП) на гусеничной платформе Курганец-25 во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
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В среду во Владивостоке пасмурно, низкая облачность, а в Хабаровске дождь.
"Авиапролета не будет. Парад пройдет без воздушной части. Нижний край облачности - 300 метров, а они летя на 350 – это опасно", - сказал представитель пресс-службы Тихоокеанского флота.
В пресс-службе ВВО сообщили, что в Хабаровске авиапролета не будет из-за нелетной погоды. "Воздушную часть парада войск Хабаровского гарнизона в Хабаровске отменили из-за дождя", - сообщил собеседник.
К этому часу в Петропавловске-Камчатском уже состоялось торжественное прохождение войск территориального гарнизона в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По улице Ленина под аккомпанемент сводного военного оркестра прошли около 900 военнослужащих частей и соединений войск и сил на Северо-востоке России, парадные расчёты пограничных войск ФСБ РФ по Восточному арктическому району и курсанты.
Девятого мая парад военной авиации во Владивостоке в честь Дня Победы отменили из-за тумана.
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23 июня, 13:21
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75 лет Великой ПобедыПарад ПобедыКа-52 "Аллигатор"МиГ-31Су-34ХабаровскВладивостокПетропавловск-КамчатскийОбщество
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