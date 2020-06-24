В Хабаровске и Владивостоке из-за нелетной погоды отменили авиапарады

ВЛАДИВОСТОК, 24 июн – РИА Новости. Воздушные части парада Победы во Владивостоке и Хабаровске в среду отменили из-за непогоды, сообщили РИА Новости в военном ведомстве.
Планировалось, что 11 самолётов и вертолётов представят на параде во Владивостоке морскую авиацию Тихоокеанского флота, армия ВВС и ПВО Восточного военного округа - четверку истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, 4 истребителя Су-35С и ударные вертолёты Ка-52. В Хабаровске в воздушной части парада должны были принять участие около 30 самолетов и вертолетов: Миг-31бм, многоцелевые истребители поколения 4++ Су-35с, фронтовые бомбардировщики Су-24м2, сверхзвуковые истребители Су-34 и самолёты транспортной авиации, вертолёты Ми-26, Ми-8АМТШ и Ка-52.
В среду во Владивостоке пасмурно, низкая облачность, а в Хабаровске дождь.
"Авиапролета не будет. Парад пройдет без воздушной части. Нижний край облачности - 300 метров, а они летя на 350 – это опасно", - сказал представитель пресс-службы Тихоокеанского флота.
В пресс-службе ВВО сообщили, что в Хабаровске авиапролета не будет из-за нелетной погоды. "Воздушную часть парада войск Хабаровского гарнизона в Хабаровске отменили из-за дождя", - сообщил собеседник.
К этому часу в Петропавловске-Камчатском уже состоялось торжественное прохождение войск территориального гарнизона в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По улице Ленина под аккомпанемент сводного военного оркестра прошли около 900 военнослужащих частей и соединений войск и сил на Северо-востоке России, парадные расчёты пограничных войск ФСБ РФ по Восточному арктическому району и курсанты.
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