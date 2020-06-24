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Болтон рассказал, как писал свою книгу
Экс-советник Белого дома Джон Болтон заявил в интервью телеканалу Fox News, что при написании книги "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома"... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T04:58
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джон болтон, сша, в мире

Болтон рассказал, как писал свою книгу

04:58 24.06.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон общается с журналистами в Минске после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон общается с журналистами в Минске после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Экс-советник Белого дома Джон Болтон заявил в интервью телеканалу Fox News, что при написании книги "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома" опирался на воспоминания, в том числе в использовании цитат, и уничтожил все секретные документы.
"Это самое лучшее воспроизведение событий, которое я мог составить. Мне повезло иметь хорошую память", - заявил Болтон, комментируя то, как ему удалось заполнить 500 страниц детальным пересказом тех событий и воспроизвести цитаты официальных лиц без опоры на какие-либо записи.
"Обычно (записи) уничтожались в течение выходных после того, как они были сделаны. Я сжигал их в мешках и тому подобное", - подчеркнул Болтон. Он добавил, что у него не осталось никаких записей после того, как он покинул Белый дом.
Экс-советник отметил, что не считает, что его записи относятся к документам, которые должны сохраняться по закону.
Во вторник в свет вышла книга воспоминаний Болтона, в которой он описывает свою работу в Белом доме в 2018-19 годах. Болтон, в частности, достаточно откровенно рассказывает о переговорах на высшем уровне, в том числе с российской стороной, в которых он принимал участие, а также приводит данные некоторых закрытых совещаний в Белом доме, свидетелем которых он являлся, будучи советником Трампа.
Валид Муаллем
23 июня, 13:15
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Джон БолтонСШАВ мире
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