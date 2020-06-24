Болтон рассказал, как писал свою книгу

"Это самое лучшее воспроизведение событий, которое я мог составить. Мне повезло иметь хорошую память", - заявил Болтон, комментируя то, как ему удалось заполнить 500 страниц детальным пересказом тех событий и воспроизвести цитаты официальных лиц без опоры на какие-либо записи.

"Обычно (записи) уничтожались в течение выходных после того, как они были сделаны. Я сжигал их в мешках и тому подобное", - подчеркнул Болтон. Он добавил, что у него не осталось никаких записей после того, как он покинул Белый дом.

Экс-советник отметил, что не считает, что его записи относятся к документам, которые должны сохраняться по закону.

Во вторник в свет вышла книга воспоминаний Болтона, в которой он описывает свою работу в Белом доме в 2018-19 годах. Болтон, в частности, достаточно откровенно рассказывает о переговорах на высшем уровне, в том числе с российской стороной, в которых он принимал участие, а также приводит данные некоторых закрытых совещаний в Белом доме, свидетелем которых он являлся, будучи советником Трампа.