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Вильфанд предупредил о резком понижении температуры на юге России
Резкое понижение температуры воздуха ожидается на юге европейской территории России и на Урале в ближайшие дни, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T05:58
роман вильфанд
гидрометцентр
краснодар
астрахань
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353
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роман вильфанд, гидрометцентр, краснодар, астрахань, общество

Вильфанд предупредил о резком понижении температуры на юге России

04:53 24.06.2020 (обновлено: 05:58 24.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 18 октября 2017
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Резкое понижение температуры воздуха ожидается на юге европейской территории России и на Урале в ближайшие дни, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"На юге температура будет приходить к своим обычным значениям. На нижней Волге, в Ставрополье температуры заметно будут понижаться. Они будут в диапазоне 23-28 градусов. По расчетам, ниже нормы на 4-6 градусов прогнозируется температура на верхней Волге, со смещением к средней Волге, конечно же, на Урале и с постепенным смещение к нижней Волге. В Астрахани и Краснодаре температура будет на 1-2 градуса ниже нормы", — сказал Вильфанд.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
22 июня, 05:51
Россиянам не стоит опасаться заморозков в июле, сообщил Вильфанд
Он также отметил, что к 28 июня на востоке Ставрополья температура опять придет к норме в 35 градусов.
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Роман ВильфандГидрометцентрКраснодарАстраханьОбщество
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