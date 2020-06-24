Охлобыстин рассказал о последнем разговоре с Ефремовым

По словам артиста, он часто созванивался с коллегой, тем не менее последний основательный разговор у них был примерно за неделю до ДТП. После инцидента, добавил актер, им не разрешают общаться.

"Последний раз я с ним основательно разговаривал буквально за неделю до ДТП, отдал пьесу, мы в принципе довольно часто созванивались. Да каждые десять минут буквально. А потом я уехал на дачу. И как раз когда я был там, и случилась эта катастрофа. Сейчас он терзает себя. Нам не дают общаться, только через жену получается", — сказал Охлобыстин.

Он назвал Ефремова старинным другом, однако подчеркнул, что не одобряет поступок актера, который сел пьяным за руль.

"Произошло это по обычной человеческой безалаберности — тут я ни в коем случае не оправдываю Михаила Олеговича. При всех его человеческих достоинствах нельзя садиться пьяным за руль", — заключил Охлобыстин.

Две недели назад Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон Lada. За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице.