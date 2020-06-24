https://ria.ru/20200624/1573397672.html
Охлобыстин рассказал о последнем разговоре с Ефремовым
Актер Иван Охлобыстин в беседе со StarHit рассказал о последнем разговоре с Михаилом Ефремовым. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T04:45
2020-06-24T14:22
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
иван охлобыстин
москва
алкоголь
происшествия
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https://ria.ru/20200623/1573391919.html
https://ria.ru/20200623/1573367238.html
Лысый Кучерявый
Вот вся бы "богема" была такой сдержанной, глядишь и воздухе бы не пахло сероводородом.
44
Alex Alex
Слово "крайний" в значении "последний" употребляют видимо те же, кто говорит "я за тобой скучаю"! Потому, что до безобразия суеверны и не образованы. У крайнего одно из значений предельный. За последним может быть следующий.
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россия
москва
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, иван охлобыстин, москва, алкоголь, происшествия
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости.
Актер Иван Охлобыстин
в беседе со StarHit
рассказал о последнем разговоре с Михаилом Ефремовым
.
По словам артиста, он часто созванивался с коллегой, тем не менее последний основательный разговор у них был примерно за неделю до ДТП. После инцидента, добавил актер, им не разрешают общаться.
"Последний раз я с ним основательно разговаривал буквально за неделю до ДТП, отдал пьесу, мы в принципе довольно часто созванивались. Да каждые десять минут буквально. А потом я уехал на дачу. И как раз когда я был там, и случилась эта катастрофа. Сейчас он терзает себя. Нам не дают общаться, только через жену получается", — сказал Охлобыстин.
Он назвал Ефремова старинным другом, однако подчеркнул, что не одобряет поступок актера, который сел пьяным за руль.
"Произошло это по обычной человеческой безалаберности — тут я ни в коем случае не оправдываю Михаила Олеговича. При всех его человеческих достоинствах нельзя садиться пьяным за руль", — заключил Охлобыстин.
Две недели назад Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве
и врезался в фургон Lada. За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.