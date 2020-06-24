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Северная Корея начала демонтаж громкоговорителей на границе, сообщает СМИ
Северная Корея приступила к демонтажу пропагандистских громкоговорителей на границе, сообщает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на источник. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T04:09
северная корея
ким чен ын
южная корея
кндр (северная корея)
в мире
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северная корея
южная корея
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570912687_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_4ae6589c3269c2ba65dd0517d3b91b54.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
северная корея, ким чен ын, южная корея, кндр (северная корея), в мире

Северная Корея начала демонтаж громкоговорителей на границе, сообщает СМИ

04:09 24.06.2020
976
© AP Photo / Ahn Young-joonСитуация на границе Северной и Южной Кореи
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи
© AP Photo / Ahn Young-joon
СЕУЛ, 24 июн - РИА Новости. Северная Корея приступила к демонтажу пропагандистских громкоговорителей на границе, сообщает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на источник.
Ранее агентство сообщало, что северокорейские военные установили десятки ретрансляторов в демилитаризованной зоне, несмотря на договорённости прекратить любые враждебные действия, включая пропагандистское вещание на границе.
Сегодня также стало известно, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын 23 июня провёл предварительное заседание пятой сессии Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи седьмого созыва, в ходе которого решил отложить представленный Генштабом план военных действий против Юга.
Вид на город Сеул с горы Намсан
23 июня, 07:40
Шары с листовками, отправленными в КНДР, нашли в другой точке Южной Кореи
1522020
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Северная КореяКим Чен ЫнЮжная КореяКНДР (Северная Корея)В мире
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