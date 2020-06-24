https://ria.ru/20200624/1573397415.html
Северная Корея начала демонтаж громкоговорителей на границе, сообщает СМИ
Северная Корея приступила к демонтажу пропагандистских громкоговорителей на границе, сообщает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на источник. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T04:09
2020-06-24T04:09
северная корея
ким чен ын
южная корея
кндр (северная корея)
в мире
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https://ria.ru/20200623/1573337584.html
северная корея
южная корея
кндр (северная корея)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570912687_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_4ae6589c3269c2ba65dd0517d3b91b54.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северная корея, ким чен ын, южная корея, кндр (северная корея), в мире