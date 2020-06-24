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Эксперт рассказал, почему нужно выключать Bluetooth на смартфоне
Включенная на смартфоне сеть Bluetooth может не только преждевременно разрядить устройство, но и привести к незаметной для пользователя атаке злоумышленников,... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T07:09
общество
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2020
РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
общество

Эксперт рассказал, почему нужно выключать Bluetooth на смартфоне

03:31 24.06.2020 (обновлено: 07:09 24.06.2020)
22447
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНовый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
Новый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Включенная на смартфоне сеть Bluetooth может не только преждевременно разрядить устройство, но и привести к незаметной для пользователя атаке злоумышленников, рассказал РИА Новости старший инженер-программист по цифровой безопасности компании Avast Войтех Бочек.
"Если пользователи будут держать Bluetooth постоянно включенным и доступным для обнаружения, это может немного быстрее разряжать аккумулятор", — предупреждает эксперт.
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Помимо этого, Bluetooth автоматически на короткое время переходит в режим обнаружения, чтобы пользователь мог по сети подключиться к другому устройству. Эта функция работает для удобства пользователя, но при этом повышает риск подключения к смартфону посторонних.
"Если отключить режим обнаружения в Bluetooth или просто полностью отключить Bluetooth, то это не позволит другим посторонним устройствам пытаться отправлять данные или выполнять соединение с телефоном. Тем не менее, даже если Bluetooth будет включен, перед принятием вложения или установлением соединения с другими смартфонами пользователи все равно должны будут подтвердить это действие. Такие всплывающие окна могут отвлекать или доставлять неудобства, поэтому рекомендуется полностью отключать эту функцию", — сказал Бочек.
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Для проведения кибератак злоумышленнику сначала нужно выяснить MAC-адрес адаптера Bluetooth. "Это гораздо проще сделать, если телефон можно обнаружить. Поэтому, безусловно, будет лучше выключить Bluetooth на смартфоне или сделать его недоступным для других устройств, когда вы его не используете", — подчеркнул эксперт.
По его словам, технология имеет ряд уязвимостей, но поводов для беспокойства нет: возможности и версии Bluetooth постоянно обновляются.
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