Участие Обамы в предвыборном мероприятии Байдена принесло $7,6 миллиона

ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Бывший президент Бывший президент США Барак Обама во вторник впервые принял участие в предвыборном мероприятии своего давнего соратника, а ныне кандидата от демократов на пост главы государства Джо Байдена

Мероприятие из-за продолжающейся эпидемии коронавируса проходило в виртуальном формате с трансляцией на избирательном сайте Байдена, причем оба политика находились в разных местах.

В самом начале Байден сообщил, что до начала мероприятия пожертвования на его предвыборную кампанию поступили от 175 тысяч избирателей на общую сумму 7,6 миллиона долларов, что он назвал рекордом.

На днях штабы Байдена и его главного соперника действующего президента-республиканца Дональда Трампа отчитались о средствах, собранных в мае. Впервые за время предвыборной кампании кандидат от демократов сумел собрать больше средств – 80,8 против 74 миллионов долларов.

Обама занимал пост президента в 2009-2017 годах и до сих пор остается едва ли не самым популярным политиком среди избирателей-демократов. Байден в эти же годы занимал пост вице-президента.