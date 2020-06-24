https://ria.ru/20200624/1573397198.html
СМИ: в Москве пресекли "сходку" криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли "сходку" криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T03:41
2020-06-24T15:57
россия
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200611/1572834816.html
Лысый Кучерявый
Когда этих "авторитетов" обложат прогрессивным налогом, не в виде подачки народу в 2 процента, а по прогрессивной шкале до 50 % ?
47
ЗЛОЙ ДЯДЕНЬКА
Конкурентов не любит наша власть
41
8
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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На камеры попали кадры с места перестрелки на Алтуфьевском шоссе
В Сети появилось видео с места инцидента со стрельбой на севере Москвы. Конфликт произошел на Алтуфьевском шоссе во вторник 23 июня.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По предварительным данным в одном из кафе проходила сходка преступных лидеров из кавказских республик. В ходе операции по их задержанию началась перестрелка, один человек пострадал. Сотрудники полиции и ФСБ задержали около 30 человек
2020-06-24T03:41
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, происшествия