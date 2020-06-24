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https://ria.ru/20200624/1573397198.html
СМИ: в Москве пресекли "сходку" криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли "сходку" криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T15:57
россия
москва
происшествия
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Когда этих "авторитетов" обложат прогрессивным налогом, не в виде подачки народу в 2 процента, а по прогрессивной шкале до 50 % ?
47
Конкурентов не любит наша власть
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8
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
На камеры попали кадры с места перестрелки на Алтуфьевском шоссе
В Сети появилось видео с места инцидента со стрельбой на севере Москвы. Конфликт произошел на Алтуфьевском шоссе во вторник 23 июня. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По предварительным данным в одном из кафе проходила сходка преступных лидеров из кавказских республик. В ходе операции по их задержанию началась перестрелка, один человек пострадал. Сотрудники полиции и ФСБ задержали около 30 человек
2020-06-24T03:41
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, москва, происшествия

СМИ: в Москве пресекли "сходку" криминальных авторитетов

03:41 24.06.2020 (обновлено: 15:57 24.06.2020)
20719
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Правоохранительные органы пресекли "сходку" криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник.
Газете стало известно, что в заведении на Алтуфьевском шоссе собрались около 30 человек. В ходе операции по задержанию один человек оказал сопротивление. В результате он получил огнестрельное ранение.
Как сообщает телеканал "РЕН ТВ", правоохранители узнали о том, что в кафе собрались от 80 до ста человек, которые имеют отношение к этническим преступным группировкам.
Подчеркивается, что находившиеся внутри открыли двери добровольно, однако лишь через два часа. У них изъяли четыре травматических пистолета с разрешениями. Предварительно, в отделение полиции доставлены более 20 человек.
Кадр видео задержания подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии в Московской области
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РоссияМоскваПроисшествия
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