СМИ: в Москве пресекли "сходку" криминальных авторитетов

Газете стало известно, что в заведении на Алтуфьевском шоссе собрались около 30 человек. В ходе операции по задержанию один человек оказал сопротивление. В результате он получил огнестрельное ранение.

Подчеркивается, что находившиеся внутри открыли двери добровольно, однако лишь через два часа. У них изъяли четыре травматических пистолета с разрешениями. Предварительно, в отделение полиции доставлены более 20 человек.