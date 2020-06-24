В Бразилии полиция хочет допросить Болсонару по делу против него

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Федеральная полиция Федеральная полиция Бразилии хочет в ближайшие дни допросить президента Жаира Болсонару в рамках дела о его вмешательстве в расследования федеральной полиции, сообщает портал G1

Комиссар полиции, ведущий расследование, направил соответствующий запрос судье Верховного суда Селсу ди Мелу. "Расследования находится на продвинутой стадии, в связи с чем в ближайшие дни необходимо проведение допроса сеньора Жаира Болсонару, президента Республики", - приводит портал текст запроса.

Должен ли президент лично прибыть на допрос или ответить на все вопросы в письменной форме, пока не уточняется. Отмечается, что полиция уже допросила более десятка человек, включая министров, полицейских и бывших союзников президента.

Расследование было начато в конце апреля, вскоре после отставки бывшего министра юстиции и Сержиу Моро, который обвинил Болсонару во вмешательстве в дела федеральной полиции, отвечающей за расследование коррупционных скандалов. Верховный федеральный суд Бразилии постановил начать расследование по факту выдвинутых обвинений.