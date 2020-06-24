Трамп объяснил, какая идея демократов поможет ему победить на выборах

"Я был в Белом доме, когда мне сказали, что демократы хотят "сократить (финансирование) и упразднить". Я спросил: "Что они собираются сократить и упразднить?". Мне сказали: "Полицию". И я ответил: "О, это прекрасно! Я только что выиграл выборы!" - сказал Трамп на митинге в Аризоне, трансляция которого велась на странице Белого дома в Facebook.