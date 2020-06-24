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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США - 2020
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Трамп объяснил, какая идея демократов поможет ему победить на выборах
Президент США Дональд Трамп считает, что сможет переизбраться на второй срок в ноябре из-за призыва демократов сократить финансирование полиции в стране. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T03:08
дональд трамп
президентские выборы в сша - 2020
джордж флойд
хиллари клинтон
джо байден
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дональд трамп, джордж флойд, хиллари клинтон, джо байден, сша, в мире

Трамп объяснил, какая идея демократов поможет ему победить на выборах

03:08 24.06.2020
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© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Талсе, штат Оклахома
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Талсе, штат Оклахома
© REUTERS / Leah Millis
ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что сможет переизбраться на второй срок в ноябре из-за призыва демократов сократить финансирование полиции в стране.
"Я был в Белом доме, когда мне сказали, что демократы хотят "сократить (финансирование) и упразднить". Я спросил: "Что они собираются сократить и упразднить?". Мне сказали: "Полицию". И я ответил: "О, это прекрасно! Я только что выиграл выборы!" - сказал Трамп на митинге в Аризоне, трансляция которого велась на странице Белого дома в Facebook.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. От демократов в президенты баллотируется бывший вице-президент Джо Байден.
Аризона считается спорным штатом, где число республиканцев и демократов примерно равно. В 2016 году Трамп победил там, набрав 48% против 44,5% у его соперницы Хиллари Клинтон.
Гибель афроамериканца Джорджа Флойда привела к продолжавшимся более недели массовым протестам против действий полиции и расизма в США и других странах. В числе призывов активистов – реформа полиции, в том числе изменения в практику финансирования правоохранительных органов.
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Президентские выборы в США - 2020Дональд ТрампДжордж ФлойдХиллари КлинтонДжо БайденСШАВ мире
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