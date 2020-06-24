Трамп объяснил, какая идея демократов поможет ему победить на выборах

ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что сможет переизбраться на второй срок в ноябре из-за призыва демократов сократить финансирование полиции в стране.
"Я был в Белом доме, когда мне сказали, что демократы хотят "сократить (финансирование) и упразднить". Я спросил: "Что они собираются сократить и упразднить?". Мне сказали: "Полицию". И я ответил: "О, это прекрасно! Я только что выиграл выборы!" - сказал Трамп на митинге в Аризоне, трансляция которого велась на странице Белого дома в Facebook.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. От демократов в президенты баллотируется бывший вице-президент Джо Байден.
Аризона считается спорным штатом, где число республиканцев и демократов примерно равно. В 2016 году Трамп победил там, набрав 48% против 44,5% у его соперницы Хиллари Клинтон.
Гибель афроамериканца Джорджа Флойда привела к продолжавшимся более недели массовым протестам против действий полиции и расизма в США и других странах. В числе призывов активистов – реформа полиции, в том числе изменения в практику финансирования правоохранительных органов.