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В США решили убрать памятник вице-президента и теоретика рабства Кэлхуна
Городской совет города Чарлстон, штат Южная Каролина, единогласно проголосовал за то, чтобы убрать с центральной площади статую бывшего вице-президента США и... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T02:57
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
чарлстон
южная каролина
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, чарлстон, южная каролина, сша, в мире

В США решили убрать памятник вице-президента и теоретика рабства Кэлхуна

02:57 24.06.2020
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© REUTERS / Tom BrennerБеспорядки в США
Беспорядки в США
© REUTERS / Tom Brenner
Беспорядки в США
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Городской совет города Чарлстон, штат Южная Каролина, единогласно проголосовал за то, чтобы убрать с центральной площади статую бывшего вице-президента США и идеолога рабовладельческой политики Джона Кэлхуна, сообщает телеканал ABC News 4.
Как сообщает местное издание Charleston City Paper, заседание совета прошло удаленно и длилось 105 минут.
Одна из двух статуй, свергнутых с монумента Конфедерации, в центре города Роли, Северная Каролина
20 июня, 12:59
В США демонстранты снесли две статуи у монумента Конфедерации в Роли
Отмечается, что рядом со статуей проходили протесты как сторонников сноса монумента, так и тех, кто защищал памятник.
Статуя будет перенесена в музей или научное учреждение, дата переноса пока не называется.
Ранее президент США Дональд Трамп распорядился арестовывать всех, кто пытается разрушить или совершает акты вандализма в отношении памятников и статуй на территории страны и пригрозил злоумышленникам сроками тюремного заключения до 10 лет.
По всем США на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаЧарлстонЮжная КаролинаСШАВ мире
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