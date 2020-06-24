В США решили убрать памятник вице-президента и теоретика рабства Кэлхуна

В США демонстранты снесли две статуи у монумента Конфедерации в Роли

В США демонстранты снесли две статуи у монумента Конфедерации в Роли

Отмечается, что рядом со статуей проходили протесты как сторонников сноса монумента, так и тех, кто защищал памятник.