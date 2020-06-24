Глава МИД Венгрии рассказал о переговорах по поставкам российского газа

"Мы близки к подписанию нового договора о поставках газа в Венгрию после октября 2021 года, когда истекает нынешнее долгосрочное соглашение. Мы должны договориться по объемам и заключить новую сделку на следующий период", - сказал он в интервью газете "Известия".