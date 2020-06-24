Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200624/1573396958.html
Глава МИД Венгрии рассказал о переговорах по поставкам российского газа
Россия и Венгрия близки к подписанию нового соглашения о поставках газа после октября 2021 года, рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T02:52
россия
мид венгрии
петер сийярто
газпром
венгрия
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/153033/39/1530333995_0:69:2000:1194_1400x0_80_0_0_6deaceafc20f0957674846693cb753be.jpg
https://ria.ru/20200622/1573304952.html
1
россия
венгрия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/153033/39/1530333995_0:69:2000:1194_1400x0_80_0_0_6deaceafc20f0957674846693cb753be.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/153033/39/1530333995_28:0:1963:1451_1400x0_80_0_0_3983401469bf1d7c9f3a5d681991a374.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/153033/39/1530333995_270:0:1721:1451_1400x0_80_0_0_65828a6f900df463e08f265e06c2588e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мид венгрии, петер сийярто, газпром, венгрия, в мире, экономика

Глава МИД Венгрии рассказал о переговорах по поставкам российского газа

02:52 24.06.2020
3376
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия и Венгрия близки к подписанию нового соглашения о поставках газа после октября 2021 года, рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Мы близки к подписанию нового договора о поставках газа в Венгрию после октября 2021 года, когда истекает нынешнее долгосрочное соглашение. Мы должны договориться по объемам и заключить новую сделку на следующий период", - сказал он в интервью газете "Известия".

В настоящее время между российской компанией "Газпром" и венгерской Panrusgaz действуют два контракта до конца 2021 года. В рамках этих контрактов экспорт природного газа осуществляется по двум направлениям - через пункты "Берегово" на украинско-венгерской границе и "Баумгартен" на словацко-австрийской.
Газокомпрессорная станция в Харьковской области
22 июня, 14:33
На Украине заявили об угрозе срыва транзита газа из России
3901016
Обсудить 1
РоссияМИД ВенгрииПетер СийяртоГазпромВенгрияВ миреЭкономика
Рекомендуем
ЗРК С-400 на совместных российско-сербских учениях в Белграде
СМИ сообщили о планах Индии "надавить" на Россию для поставок С-400
Космическая обсерватория ГАММА-400
Киев и Рим отказались от участия в российском космическом проекте
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Помпео призвал не допустить поставок в Иран оружия из России и Китая
Работа нефтяных станков - качалок
Европейские аналитики: "Россия не спасет нас от кризиса"
На камеры попали кадры с места перестрелки на Алтуфьевском шоссе
СМИ: в Москве пресекли "сходку" криминальных авторитетов
Военные корабли в бухте Севастополя
"Выглядят смешно": в Совфеде ответили на слова Киева о "долгах" России
Ташкентская телебашня
В Узбекистане надеются на открытие миграционного центра России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова отреагировала на оскорбления журналиста Габунии в адрес Путина
Госсекретарь США Майк Помпео
США придумали новый способ наказать Россию и Китай
Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с резидентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 13 мая 2019
Китай предложил Индии и России создать "коридоры" для передвижения людей
Новый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
Эксперт рассказал, почему нужно выключать Bluetooth на смартфоне
Провинция Хама
Израиль нанес ракетный удар по позициям сирийской армии в провинции Хама
Аэропорт Мадрида
NYT: ЕС может сохранить запрет на въезд для граждан России и США
Группа со штандартами фронтов (Военная академия Ракетных войск стратегического назначения) во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Пушков ответил на заявление Макаревича о "ненужности" парада Победы
Здание министерства иностранных дел в Киеве
На Украине заявили, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:32СМИ: израильские военные остановили колонну с премьером Палестины
01:25В США вынесли второе обвинительное заключение в адрес Джулиана Ассанжа
01:22За пределами России завершается формирование участков для голосования
01:19Маркони высмеял слова о постановочном разводе Харламова и Асмус
01:13В России заработает инфоцентр ЦИК по голосованию по поправкам
01:13Пушков назвал причину выхода США из ДРСМД
01:13Мадуро заявил о возможности референдума по вопросу его отставки
01:06Милорад Додик надеется встретиться с Путиным до конца 2020 года
00:59В Республике Сербской заявили, что выступают против вступления БиГ в НАТО
00:47Audi разрывает контракт с Собчак после ее постов о протестах в США
00:42Среди матерей младенцев "на продажу" оказалась россиянка, пишет СМИ
00:41Дуда заявил, что у США нет планов перебазировать в Польшу ядерное оружие
00:29В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
00:17Макрон и Путин проведут видеоконференцию в пятницу, сообщает СМИ
00:06Россияне начинают голосовать по поправкам в конституцию
00:00Артиллеристы окрасили небо в Москве в цвета флага России
23:58Босния и Герцеговина приобрела у России три вертолета для полиции
23:56Трамп заявил, что посетит Польшу после президентских выборов
23:51Джиган дал совет Харламову после сообщений о разводе с Асмус
23:45Милорад Додик встретился с Путиным и Шойгу в Москве
Лента новостейМолния