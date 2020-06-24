https://ria.ru/20200624/1573396958.html
Глава МИД Венгрии рассказал о переговорах по поставкам российского газа
Россия и Венгрия близки к подписанию нового соглашения о поставках газа после октября 2021 года, рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T02:52
2020-06-24T02:52
россия
мид венгрии
петер сийярто
газпром
венгрия
в мире
экономика
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https://ria.ru/20200622/1573304952.html
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мид венгрии, петер сийярто, газпром, венгрия, в мире, экономика