На Украине заявили, что деньги на борьбу с COVID-19 не дошли в города

"Боролись с коронавирусом. Боролись, боролись. Я вам скажу на примере нашего города, так боролись, так эту помощь давали, что она к нам просто не дошла. Наверное, она так же не дошла к другим городским главам, потому что те 98 миллионов гривен (3,6 миллиона долларов), которые мы выделили из городского бюджета, и те 900 тысяч (33,7 тысячи долларов), которые нам дали из областного бюджета, это областные центры, это приблизительно такие цифры имеют мои коллеги из других городов. А где же те миллиарды, которые депутаты распределяли? Мне просто интересно, где они. Почему не дошли до нас?" — заявил Бондаренко в эфире телеканала "112 Украина".