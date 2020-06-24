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Врач предостерег от ношения маски на подбородке
Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T13:35
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общество
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Вот пусть сам и носит как хочет. Может ещё ОЗК одеть. А про раздражение по маской он не хочет поговорить? И вообще, пусть выйдет на улицу и поговорит с людьми. Многое услышит о себе и ношении масок, про перчатки вообще молчу.
107
Да пусть эти "главные специалисты" идут лесом. Если человек испытывает удушье, даже на психосоматическом уровне, то принуждать его продолжать носить маску - это приумножение невротиков - пациентов психотерапевтов. Может такой человек и не заболеет ковидом, но может на долгие годы выбыть из социальной жизни. А это минус рабочая единица, минус налоги с нее и прочее. Наконец, некоторым людям действительно трудно дышать в маске, а в законе нет пунктов о том, что таким людям ее можно не носить. Такой пункт должен быть, а иначе это все равно, что тому негру на горло коленом.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Врач предостерег от ношения маски на подбородке

02:39 24.06.2020 (обновлено: 13:35 24.06.2020)
37879
© Рамиль СитдиковДевушка в медицинской маске в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Девушка в медицинской маске в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, а сейчас меры профилактики должны соблюдаться обязательно, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов.

"В городах с их большой плотностью населения и его миграцией, неразумное поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, в том числе масочного и перчаточного. Жара создает у людей ощущение удушья под маской, и они носят ее чисто формально, часто спустив на подбородок. Состояние благодушия от ослабления режима изоляции очень опасно. Предсказать развитие событий очень трудно, но будем рассчитывать на благоразумие наших жителей", — сказал Молчанов, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Он отметил, что меры индивидуальной профилактики и соблюдение предписаний врача должны соблюдаться обязательно, особенно важно носить маски в общественных местах и в транспорте.
Не стоит забывать и о социальной дистанции, по возможности следует избегать массового скопления людей, подчеркнул Молчанов.
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Популярные комментарии
Вот пусть сам и носит как хочет. Может ещё ОЗК одеть. А про раздражение по маской он не хочет поговорить? И вообще, пусть выйдет на улицу и поговорит с людьми. Многое услышит о себе и ношении масок, про перчатки вообще молчу.
24 июня, 07:04
Я В ТАНКЕ
85100021
Да пусть эти "главные специалисты" идут лесом. Если человек испытывает удушье, даже на психосоматическом уровне, то принуждать его продолжать носить маску - это приумножение невротиков - пациентов психотерапевтов. Может такой человек и не заболеет ковидом, но может на долгие годы выбыть из социальной жизни. А это минус рабочая единица, минус налоги с нее и прочее. Наконец, некоторым людям действительно трудно дышать в маске, а в законе нет пунктов о том, что таким людям ее можно не носить. Такой пункт должен быть, а иначе это все равно, что тому негру на горло коленом.
24 июня, 08:30
СЮСергей Ю.
50001016
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