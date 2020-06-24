Врач предостерег от ношения маски на подбородке

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, а сейчас меры профилактики должны соблюдаться обязательно, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов.
"В городах с их большой плотностью населения и его миграцией, неразумное поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, в том числе масочного и перчаточного. Жара создает у людей ощущение удушья под маской, и они носят ее чисто формально, часто спустив на подбородок. Состояние благодушия от ослабления режима изоляции очень опасно. Предсказать развитие событий очень трудно, но будем рассчитывать на благоразумие наших жителей", — сказал Молчанов, которого цитирует пресс-служба ведомства.
Он отметил, что меры индивидуальной профилактики и соблюдение предписаний врача должны соблюдаться обязательно, особенно важно носить маски в общественных местах и в транспорте.
Не стоит забывать и о социальной дистанции, по возможности следует избегать массового скопления людей, подчеркнул Молчанов.
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