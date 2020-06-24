Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200624/1573396811.html
На Кубани депутаты утвердили стимулирующие выплаты медработникам края
Депутаты Краснодарского края утвердили стимулирующие выплаты медработникам региона, сообщает пресс-служба Законодательного собрания края (ЗСК). РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T02:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
краснодарский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573283926_0:0:2793:1572_1400x0_80_0_0_929a6466339f306572f91d0f477e409c.jpg
https://ria.ru/20200623/1573383436.html
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573283926_0:0:2793:1572_1400x0_80_0_0_929a6466339f306572f91d0f477e409c.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573283926_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_2b873bac0db50f81202bccd39547aae6.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573283926_99:0:2146:2047_1400x0_80_0_0_26ed2fffd5916d56a489d8d7d7b13f43.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, краснодарский край, общество

На Кубани депутаты утвердили стимулирующие выплаты медработникам края

02:32 24.06.2020
475
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМедицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 24 июн - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края утвердили стимулирующие выплаты медработникам региона, сообщает пресс-служба Законодательного собрания края (ЗСК).
Отмечается, что депутаты региона в ходе очередной сессии ЗСК во вторник внесли изменения в бюджет территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Краснодарского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
"Корректировки показателей бюджета фонда связаны с увеличением его доходов на 482,5 миллиона рублей. Эта сумма была получена в виде трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Большая часть этих средств - 445,3 миллиона рублей - будет направлена на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что на денежные выплаты стимулирующего характера медработникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения планируется направить 37,2 миллиона рублей.
"Без малого полмиллиарда рублей поступят в бюджет нашего территориального Фонда обязательного медицинского страхования из средств Федерального ФОМС. Они пойдут на оплату труда врачей и среднего медперсонала, стимулирующие выплаты отдельным категориям медработников. Сегодня мы все с надеждой и благодарностью смотрим на людей в белых халатах, которые берегут нас от многих угроз", - приводятся в сообщении слова спикера ЗСК Юрия Бурлачко.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кабинет компьютерной томографии в медицинском центре для пациентов с COVID-19
23 июня, 18:17Распространение нового коронавируса
В Москвы вдвое увеличили выплаты медикам КТ-центров за работу с COVID-19
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Краснодарский крайОбщество
Рекомендуем
Девушка в медицинской маске в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Врач предостерег от ношения маски на подбородке
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения главного храма Вооружённых Сил
Патриарх Кирилл молится о выздоровлении Назарбаева от коронавируса
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко
На Украине заявили, что деньги на борьбу с COVID-19 не дошли в города
Молодой человек работает за компьютером
Эксперт рассказал, зачем удалять файлы сookies на компьютере и в телефоне
Группа Queen с солистом Фредди Меркьюри
В честь 50-летия группы Queen выпустят почтовые марки, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Талсе, штат Оклахома
Трамп объяснил, какая идея демократов поможет ему победить на выборах
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
В Бразилии выявили почти 40 тысяч новых случаев COVID-19
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии рассказал о переговорах по поставкам российского газа
Президент Бразилии Жаир Болсонару
В Бразилии полиция хочет допросить Болсонару по делу против него
Беспорядки в США
В США решили убрать памятник вице-президента и теоретика рабства Кэлхуна
Люди отдыхают на пляже в поселке Новофедоровка Сакского района
Эксперт по выживанию рассказал об опасности воды
Актер Гарик Харламов
Харламов прокомментировал "идиотскую" версию развода с Асмус
Космическая обсерватория ГАММА-400
Киев и Рим отказались от участия в российском космическом проекте
Чернобыльская атомная электростанция
На Чернобыльской АЭС выявили заражение коронавирусом
Пациенты и медицинские работники одной из больниц Мехико после землетрясения. 23 июня 2020
В Мексике пять человек погибли, еще 30 пострадали при землетрясении
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25В США вынесли второе обвинительное заключение в адрес Джулиана Ассанжа
01:22За пределами России завершается формирование участков для голосования
01:19Маркони высмеял слова о постановочном разводе Харламова и Асмус
01:13В России заработает инфоцентр ЦИК по голосованию по поправкам
01:13Пушков назвал причину выхода США из ДРСМД
01:13Мадуро заявил о возможности референдума по вопросу его отставки
01:06Милорад Додик надеется встретиться с Путиным до конца 2020 года
00:59В Республике Сербской заявили, что выступают против вступления БиГ в НАТО
00:47Audi разрывает контракт с Собчак после ее постов о протестах в США
00:42Среди матерей младенцев "на продажу" оказалась россиянка, пишет СМИ
00:41Дуда заявил, что у США нет планов перебазировать в Польшу ядерное оружие
00:29В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
00:17Макрон и Путин проведут видеоконференцию в пятницу, сообщает СМИ
00:06Россияне начинают голосовать по поправкам в конституцию
00:00Артиллеристы окрасили небо в Москве в цвета флага России
23:58Босния и Герцеговина приобрела у России три вертолета для полиции
23:56Трамп заявил, что посетит Польшу после президентских выборов
23:51Джиган дал совет Харламову после сообщений о разводе с Асмус
23:45Милорад Додик встретился с Путиным и Шойгу в Москве
23:42Трамп оценил ход работы над соглашением по ядерному оружию с Россией
Лента новостейМолния