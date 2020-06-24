На Кубани депутаты утвердили стимулирующие выплаты медработникам края

Отмечается, что депутаты региона в ходе очередной сессии ЗСК во вторник внесли изменения в бюджет территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Краснодарского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

"Корректировки показателей бюджета фонда связаны с увеличением его доходов на 482,5 миллиона рублей. Эта сумма была получена в виде трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Большая часть этих средств - 445,3 миллиона рублей - будет направлена на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на денежные выплаты стимулирующего характера медработникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения планируется направить 37,2 миллиона рублей.

"Без малого полмиллиарда рублей поступят в бюджет нашего территориального Фонда обязательного медицинского страхования из средств Федерального ФОМС. Они пойдут на оплату труда врачей и среднего медперсонала, стимулирующие выплаты отдельным категориям медработников. Сегодня мы все с надеждой и благодарностью смотрим на людей в белых халатах, которые берегут нас от многих угроз", - приводятся в сообщении слова спикера ЗСК Юрия Бурлачко.