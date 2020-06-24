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Распространение нового коронавируса
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В Бразилии выявили почти 40 тысяч новых случаев COVID-19
Число зараженных коронавирусом нового типа в Бразилии за последние сутки увеличилось более чем на 39 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T13:43
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коронавирус covid-19, бразилия, в мире

В Бразилии выявили почти 40 тысяч новых случаев COVID-19

02:26 24.06.2020 (обновлено: 13:43 24.06.2020)
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© AP Photo / Felipe DanaМогилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
© AP Photo / Felipe Dana
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Число зараженных коронавирусом нового типа в Бразилии за последние сутки увеличилось более чем на 39 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
Накануне сообщалось о 1 106 470 заболевших и 51 271 скончавшемся. За сутки подтверждено 39 436 случаев, общее число зараженных достигло 1 145 906 человек. Скончались за последние сутки 1374 инфицированных, в общей сложности с начала вспышки умерли 52 645 пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения, свыше 469 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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