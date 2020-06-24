Российские космонавты с борта МКС поблагодарили ветеранов войны

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, находящиеся на борту Международной космической станции, поблагодарили за Победу ветеранов Великой Отечественной войны и участников исторического парада в 1945 году на Красной площади, видео опубликовано на сайте "Роскосмоса".
"Обращаясь к героям войны и участникам парада 1945 года, мы хотим сказать: мы помним, мы гордимся, спасибо за Победу", - сказал Вагнер в видеообращении.
"Ровно 75 лет назад, 24 июня, советские воины-победители и боевая техника прошли по главной площади нашей страны, ознаменовав долгожданное окончание Великой Отечественной войны и Победу советского народа", - отметил Иванишин.
По словам Вагнера, парад Победы, который пройдёт в Москве в среду, является не только символом бережного отношения к прошлому и боевым заслугам Отечества, но и гордостью за продолжение славных боевых традиций российской армии и демонстрацией передовых технологий.
Космонавты также поздравили россиян с юбилеем парада 1945 года.
Сейчас на МКС помимо Иванишина и Вагнера работают американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.