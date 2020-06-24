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Энтомолог рассказал, почему не стоит загорать в городских парках
Загорать на газоне в городском парке может быть опасно. О причинах рассказал в интервью радио Sputnik энтомолог, доктор биологических наук, ведущий научный... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T04:03
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общество

Энтомолог рассказал, почему не стоит загорать в городских парках

04:03 24.06.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Загорать на газоне в городском парке может быть опасно. О причинах рассказал в интервью радио Sputnik энтомолог, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник ИПЭЭ РАН Анатолий Захаров.
С приходом тепла в городских парках появляется много любителей позагорать. Кто-то устраивается в специально оборудованных зонах, но многие предпочитают принимать солнечные ванны просто на газоне. Это может быть опасно сразу по двум причинам — клещи и вещества, которыми газоны обрабатывают от этих насекомых, предупредил Анатолий Захаров.
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"Клещи переносят много опасных, серьезных заболеваний, вроде энцефалита. А если обрабатывать газон до такой степени, чтобы там не оставалось клещей, то это тоже может быть опасно, потому что сам по себе химикат, который гарантированно убивает клещей, опасен для человека. Если городские парки усердно обрабатываются, лучше не стоит там загорать", — считает этномолог.
Анатолий Захаров рассказал радио Sputnik, что делать, если вам очень хочется позагорать в парке.
"Каждый загорающий на траве, на газоне — это своего рода приманка, тест на наличие клещей. Вы это делаете на свой страх и риск. Я бы посоветовал не загорать на траве, а поставить раскладушку или какое-нибудь кресло и загорать там. В любом случае стоит периодически осматривать себя на наличие клещей", — рассказал радио Sputnik Анатолий Захаров
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