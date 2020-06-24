Энтомолог рассказал, почему не стоит загорать в городских парках

"Клещи переносят много опасных, серьезных заболеваний, вроде энцефалита. А если обрабатывать газон до такой степени, чтобы там не оставалось клещей, то это тоже может быть опасно, потому что сам по себе химикат, который гарантированно убивает клещей, опасен для человека. Если городские парки усердно обрабатываются, лучше не стоит там загорать", — считает этномолог.