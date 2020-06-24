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Эксперт рассказал, зачем удалять файлы сookies на компьютере и в телефоне
Чтобы компьютер или смартфон работали корректно, необходимо хотя бы иногда чистить cookies. Это позволит освободить пространство в памяти и не допускать... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T15:58
технологии
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155821/29/1558212933_0:0:1500:844_1400x0_80_0_0_b215119640ebd170d1b2ed2e5e7b0f73.jpg
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РИА Новости
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353
60
технологии, общество

Эксперт рассказал, зачем удалять файлы сookies на компьютере и в телефоне

02:30 24.06.2020 (обновлено: 15:58 24.06.2020)
12525
© РИА Новости / Руслан КривобокМолодой человек работает за компьютером
Молодой человек работает за компьютером
© РИА Новости / Руслан Кривобок
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Чтобы компьютер или смартфон работали корректно, необходимо хотя бы иногда чистить cookies. Это позволит освободить пространство в памяти и не допускать перехвата мошенниками конфиденциальной информации, рассказал агентству "Прайм" IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

"Для корректной работы компьютера или телефона следует чистить хранилище данных о наших предыдущих действиях — cookies — раз в несколько месяцев, хотя бы для редко посещаемых сайтов. В целом они совершенно безопасны: эти текстовые файлы не могут взаимодействовать с операционной системой и запускать какие-либо процессы. Саму информацию в них зашифровывают и передают по защищенным каналам", — сказал он.

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Тем не менее риск того, что мошенники перехватят эту информацию и воспользуются ей, сохраняется. Сделать это могут с помощью вирусов, попавших на устройства пользователя. Ведь в cookies могут храниться логины, пароли, платежные данные. Поэтому лучше максимально аккуратно относиться к своим "следам" в интернете и не сохранять данные карты, даже если браузер предлагает запомнить их для следующих покупок.
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