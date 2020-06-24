Эксперт рассказал, зачем удалять файлы сookies на компьютере и в телефоне

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Чтобы компьютер или смартфон работали корректно, необходимо хотя бы иногда чистить cookies. Это позволит освободить пространство в памяти и не допускать перехвата мошенниками конфиденциальной информации, рассказал агентству "Прайм" IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.
"Для корректной работы компьютера или телефона следует чистить хранилище данных о наших предыдущих действиях — cookies — раз в несколько месяцев, хотя бы для редко посещаемых сайтов. В целом они совершенно безопасны: эти текстовые файлы не могут взаимодействовать с операционной системой и запускать какие-либо процессы. Саму информацию в них зашифровывают и передают по защищенным каналам", — сказал он.
Тем не менее риск того, что мошенники перехватят эту информацию и воспользуются ей, сохраняется. Сделать это могут с помощью вирусов, попавших на устройства пользователя. Ведь в cookies могут храниться логины, пароли, платежные данные. Поэтому лучше максимально аккуратно относиться к своим "следам" в интернете и не сохранять данные карты, даже если браузер предлагает запомнить их для следующих покупок.