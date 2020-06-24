Эксперт рассказал, зачем удалять файлы сookies на компьютере и в телефоне

"Для корректной работы компьютера или телефона следует чистить хранилище данных о наших предыдущих действиях — cookies — раз в несколько месяцев, хотя бы для редко посещаемых сайтов. В целом они совершенно безопасны: эти текстовые файлы не могут взаимодействовать с операционной системой и запускать какие-либо процессы. Саму информацию в них зашифровывают и передают по защищенным каналам", — сказал он.

Тем не менее риск того, что мошенники перехватят эту информацию и воспользуются ей, сохраняется. Сделать это могут с помощью вирусов, попавших на устройства пользователя. Ведь в cookies могут храниться логины, пароли, платежные данные. Поэтому лучше максимально аккуратно относиться к своим "следам" в интернете и не сохранять данные карты, даже если браузер предлагает запомнить их для следующих покупок.