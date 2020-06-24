В Москве запустят праздничный салют по случаю 75-летия Победы

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Праздничный салют по случаю 75-летия Победы запустят в Москве в 23.00 в среду, он продлится 15 минут, сообщается на официальном портале мэра столицы.
Торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершатся праздничным салютом на Лужнецкой набережной.
"Небо Москвы озарят около 10 тысяч фейерверочных изделий. Для запуска салюта будут использованы 52 пусковые установки калибром 105, 125, 195 и 310 миллиметров, также шумовой эффект поддержат 30 залпов из 18 пушек ЗИС-3 калибра 76 миллиметров времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Уточняется, что салют начнется в 23.00 и будет длиться 15 минут.
Парад Победы на Красной площади в Москве в мае 2020 году из-за эпидемиологической обстановки был перенесен. Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня.