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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200624/1573396425.html
В Москве запустят праздничный салют по случаю 75-летия Победы
Праздничный салют по случаю 75-летия Победы запустят в Москве в 23.00 в среду, он продлится 15 минут, сообщается на официальном портале мэра столицы. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T08:32
75 лет великой победы
парад победы
москва
общество
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РИА Новости
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парад победы, москва, общество

В Москве запустят праздничный салют по случаю 75-летия Победы

01:55 24.06.2020 (обновлено: 08:32 24.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСалют в Москве в честь 75-летия Победы
Салют в Москве в честь 75-летия Победы
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Праздничный салют по случаю 75-летия Победы запустят в Москве в 23.00 в среду, он продлится 15 минут, сообщается на официальном портале мэра столицы.
Торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершатся праздничным салютом на Лужнецкой набережной.
"Небо Москвы озарят около 10 тысяч фейерверочных изделий. Для запуска салюта будут использованы 52 пусковые установки калибром 105, 125, 195 и 310 миллиметров, также шумовой эффект поддержат 30 залпов из 18 пушек ЗИС-3 калибра 76 миллиметров времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Уточняется, что салют начнется в 23.00 и будет длиться 15 минут.
Парад Победы на Красной площади в Москве в мае 2020 году из-за эпидемиологической обстановки был перенесен. Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня.
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