Эксперт по выживанию рассказал об опасности воды

Люди отдыхают на пляже в поселке Новофедоровка Сакского района

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Водоемы летом становятся источником повышенной опасности и для взрослых, и для детей. Как получить удовольствие от отдыха на воде без риска для жизни, рассказал в интервью Водоемы летом становятся источником повышенной опасности и для взрослых, и для детей. Как получить удовольствие от отдыха на воде без риска для жизни, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по выживанию Эдуард Халилов.

Главная причина трагедий на воде — это нарушение техники безопасности. К сожалению, от этого больше всего погибает детей, а на втором месте — пьяные люди, рассказал Эдуард Халилов. По его словам, трагедий можно было избежать, если бы выполнялись простые правила.

"По статистике тонут либо дети, либо люди в состоянии алкогольного опьянения. Они не могут оценить все риски, опасности и свои силы. Самое главное правило безопасности — это не лезть в воду, если выпил алкоголь. Второй момент в том, что надо плавать только в местах, где есть спасатели и другие люди, которые, в случае чего, смогут оказать первую помощь или вызвать профессионалов. Еще не нужно далеко заплывать от берега. Нужно помнить, что нужно еще вернуться назад, а сил, бывает, уже не хватает", — рассказал радио Sputnik эксперт по выживанию.

Если человек тонет, то ему не так просто помочь. Одна из проблем в том, что выглядит тонущий человек не так, как это показано в кино. Эдуард Халилов считает, что простой наблюдатель даже не всегда может понять, что происходит.

"Когда человек тонет, он не кричит, как в фильмах. Он просто начинает задыхаться, ему начинает попадать в рот вода, у него может произойти спазм голосовой щели, он не сможет дышать и произойдет сухое утопление. В таком состоянии человек теряет сознание и уходит под воду и в итоге погибает. По статистике, дети тонут на расстоянии не далее 15-20 метров от родителей. Они начинают барахтаться, а родители думают, что дети играют. На самом деле если ребенок барахтается, то ему уже нужна помощь", — рассказал специалист в интервью радио Sputnik