"Яндекс" и Сбербанк объявили о разделе активов

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. "Яндекс" и "Яндекс" и Сбербанк объявили о разделе совместных активов: ведущая российская интернет-компания покупает долю банка в " Яндекс.Маркете ", а крупнейший банк — долю "Яндекса" в " Яндекс.Деньгах ".

Сбербанк является акционером "Яндекса" с 2009 года — тогда банк купил "золотую акцию" интернет-компании всего за один евро. Отношения компаний несколько лет активно развивались: в 2012 году Сбербанк вошел в капитал платежной системы "Яндекс.Маркет", а в 2018-м появилось новое совместное предприятие — торговая платформа "Яндекс.Маркет".

Но уже в следующем году появились слухи, что Сбербанк и "Яндекс" недовольны сотрудничеством и планируют "развод". Это происходило на фоне создания Сбербанком и другой интернет-компанией, Mail.Ru Group, совместного предприятия в сфере транспорта и еды. Уже к концу года Сбербанк вернул интернет-компании "золотую акцию", а глава банка Герман Греф в интервью агентству Рейтер подтвердил, что совместные с "Яндексом" проекты могут переформатировать.

В начале июня стороны заявили, что ведут переговоры о реструктуризации совместного бизнеса. Как объяснил первый зампред правления банка Лев Хасис , причиной "развода" стала нарастающая конкуренция между экосистемами Сбербанка и "Яндекса".

При этом развод будет неокончательным: интернет-компания и банк останутся партнерами по многим направлениям. Тем не менее эта сделка снимает с банка целый ряд ограничений, ранее предусмотренных соглашениями с "Яндексом", и дает ему "новые возможности в развитии сегмента электронной коммерции".

Как это происходит

"Яндекс" планирует выкупить у Сбербанка 45 процентов компании Yandex.Market B.V. (бренды "Яндекс.Маркет", "Беру" и другие) за 42 миллиарда рублей — компания в целом оценивается в порядка 87,3 миллиарда рублей. После закрытия сделки "Яндекс" консолидирует 100 процентов "Яндекс.Маркета", при этом часть акций, как и раньше, выделят под мотивационную программу сотрудников.

Сбербанк отмечал, что его совокупная прибыль от сделки составит около 20 миллиардов рублей. Сам он полностью выкупит у "Яндекса" его долю (25 процентов плюс один рубль) в "Яндекс.Деньгах" и станет единственным собственником компании. Предварительная стоимость сделки — 2,4 миллиарда рублей, окончательная сумма будет зависеть от курса доллара перед ее завершением.

Сервисы "Яндекс.Денег" продолжат работать в обычном режиме, до конца года банк планирует провести ребрендинг компании. Интернет-компания отмечала, что на сервисе по-прежнему можно будет авторизоваться с помощью "Яндекса", а банковские карты "Денег" будут работать до окончания срока действия, после чего их можно будет перевыпустить.

Стороны планируют закрыть сделку в третьем квартале. Как сообщали в "Яндексе", часть, касающаяся "Яндекс.Маркета", требует согласования Федеральной антимонопольной службы.

Новые инвесторы интернет-компании

Для финансирования дальнейшего роста бизнеса и стратегических инициатив "Яндекс" планирует привлечь 800 миллионов долларов за счет размещения вновь выпущенных акций класса "А". Экономическая доля всех вновь выпущенных акций в капитале компании — около пяти процентов, голосующая доля — порядка двух с половиной процентов.

Инвесторы взяли на себя обязательство не продавать эти акции в течение двух лет. Кроме того, на протяжении двух лет они не могут увеличить долю в интернет-компании до более чем 3,99 процента.