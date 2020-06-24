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В Мексике шесть человек погибли при крушении легкого самолета
Прокуратура штата Чиуауа сообщила о крушении лёгкого самолета марки Cessna, пилот и пятеро пассажиров погибли. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T01:43
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чиуауа (штат), синалоа, мексика, в мире

В Мексике шесть человек погибли при крушении легкого самолета

01:43 24.06.2020
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© Flickr / monocaiМашина скорой помощи. Мексика
Машина скорой помощи. Мексика
© Flickr / monocai
МЕХИКО, 24 июн - РИА Новости. Прокуратура штата Чиуауа сообщила о крушении лёгкого самолета марки Cessna, пилот и пятеро пассажиров погибли.
"Следователи обнаружили в муниципалитете Бальеса потерпевший крушение самолет марки Cessna с телами пилота и пяти пассажиров", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.
Согласно тексту, накануне самолет взлетел из города Камарго в направлении Гуасаве (штат Синалоа), однако не прибыл в пункт назначения. Утром во вторник воздушная поисковая операция обнаружила его обломки в районе границы штатов Чиуауа и Синалоа.
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Чиуауа (штат)СиналоаМексикаВ мире
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