https://ria.ru/20200624/1573396253.html
В Мексике шесть человек погибли при крушении легкого самолета
Прокуратура штата Чиуауа сообщила о крушении лёгкого самолета марки Cessna, пилот и пятеро пассажиров погибли. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T01:43
2020-06-24T01:43
чиуауа (штат)
синалоа
мексика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/27334/19/273341947_0:23:640:383_1400x0_80_0_0_9d97ab103ce1d436cdd29c8614d3742d.jpg
https://ria.ru/20200624/1573396147.html
чиуауа (штат)
синалоа
мексика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/27334/19/273341947_0:23:640:383_1400x0_80_0_0_9d97ab103ce1d436cdd29c8614d3742d.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/27334/19/273341947_50:0:590:405_1400x0_80_0_0_e1ba639fa9cb7e9949c95c947551cc95.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/27334/19/273341947_118:0:523:405_1400x0_80_0_0_8ed62a4f5651bba3b9a5fee194f0d81b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чиуауа (штат), синалоа, мексика, в мире