В Мексике пять человек погибли, еще 30 пострадали при землетрясении

Пациенты и медицинские работники одной из больниц Мехико после землетрясения. 23 июня 2020

Пациенты и медицинские работники одной из больниц Мехико после землетрясения. 23 июня 2020

МЕХИКО, 24 июн - РИА Новости. Пять человек погибли, еще 30 пострадали в результате сильного землетрясения в Пять человек погибли, еще 30 пострадали в результате сильного землетрясения в Мексике , сообщают власти.

О четырех погибших сообщило министерство безопасности и гражданской защиты Мексики. О пятом погибшем сообщил губернатор штата Оахака Алехандро Мурат. Все летальные случаи зафиксированы на территории штата Оахака , где находился эпицентр землетрясения. Национальное управление гражданской защиты, в свою очередь, заявило более чем о 30 раненых.

Подземные толчки серьезно повредили пять больниц на юге страны, у которых "поврежден фасад и конструкция", кроме того, два столичных медцентра сообщили об образовавшихся трещинах.

Полностью закрыты в результате оползней два участка федеральной трассы 190, ограничено движение на шоссе Оахака-Почутла.

Серьезно пострадали церковь в Икскотеле, характер повреждений которой говорит о скором обрушении купола, а также дворец правительства в Санта-Лусиа-дель-Камино и муниципальный рынок.

Землетрясение ощущалось в 11 штатах страны, однако девять из них - Чиапас, Герреро, Морелос, Табаско, Веракрус , Пуэбла, Мичоакан , Тласкала и Идальго - не сообщили о серьезных разрушениях.