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В Мексике пять человек погибли, еще 30 пострадали при землетрясении
Пять человек погибли, еще 30 пострадали в результате сильного землетрясения в Мексике, сообщают власти. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T01:41
2020-06-24T01:41
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РИА Новости
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оахака, веракрус (штат), мексика, в мире
МЕХИКО, 24 июн - РИА Новости.
Пять человек погибли, еще 30 пострадали в результате сильного землетрясения в Мексике
, сообщают власти.
О четырех погибших сообщило министерство безопасности и гражданской защиты Мексики. О пятом погибшем сообщил губернатор штата Оахака Алехандро Мурат. Все летальные случаи зафиксированы на территории штата Оахака
, где находился эпицентр землетрясения. Национальное управление гражданской защиты, в свою очередь, заявило более чем о 30 раненых.
Подземные толчки серьезно повредили пять больниц на юге страны, у которых "поврежден фасад и конструкция", кроме того, два столичных медцентра сообщили об образовавшихся трещинах.
Полностью закрыты в результате оползней два участка федеральной трассы 190, ограничено движение на шоссе Оахака-Почутла.
Серьезно пострадали церковь в Икскотеле, характер повреждений которой говорит о скором обрушении купола, а также дворец правительства в Санта-Лусиа-дель-Камино и муниципальный рынок.
Землетрясение ощущалось в 11 штатах страны, однако девять из них - Чиапас, Герреро, Морелос, Табаско, Веракрус
, Пуэбла, Мичоакан
, Тласкала и Идальго - не сообщили о серьезных разрушениях.
Во вторник на юге Мексики произошло сильное землетрясение. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее города Крусесита в штате Оахако, где нанесен ущерб ряду зданий. По данным Национальной сейсмологической службы, до 14.30 по местному времени были зафиксированы 447 повторных толчков, самый мощный из которых - магнитудой 4,6.