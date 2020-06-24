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В Мексике пять человек погибли, еще 30 пострадали при землетрясении
Пять человек погибли, еще 30 пострадали в результате сильного землетрясения в Мексике, сообщают власти. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T01:41
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оахака, веракрус (штат), мексика, в мире

В Мексике пять человек погибли, еще 30 пострадали при землетрясении

01:41 24.06.2020
379
© REUTERS / Carlos JassoПациенты и медицинские работники одной из больниц Мехико после землетрясения. 23 июня 2020
Пациенты и медицинские работники одной из больниц Мехико после землетрясения. 23 июня 2020
© REUTERS / Carlos Jasso
Пациенты и медицинские работники одной из больниц Мехико после землетрясения. 23 июня 2020
МЕХИКО, 24 июн - РИА Новости. Пять человек погибли, еще 30 пострадали в результате сильного землетрясения в Мексике, сообщают власти.
О четырех погибших сообщило министерство безопасности и гражданской защиты Мексики. О пятом погибшем сообщил губернатор штата Оахака Алехандро Мурат. Все летальные случаи зафиксированы на территории штата Оахака, где находился эпицентр землетрясения. Национальное управление гражданской защиты, в свою очередь, заявило более чем о 30 раненых.
Храм Святого Доминика в Оахаке
23 июня, 21:37
Посольство не получало сведений о пострадавших в Мексике россиянах
Подземные толчки серьезно повредили пять больниц на юге страны, у которых "поврежден фасад и конструкция", кроме того, два столичных медцентра сообщили об образовавшихся трещинах.
Полностью закрыты в результате оползней два участка федеральной трассы 190, ограничено движение на шоссе Оахака-Почутла.
Серьезно пострадали церковь в Икскотеле, характер повреждений которой говорит о скором обрушении купола, а также дворец правительства в Санта-Лусиа-дель-Камино и муниципальный рынок.
Пациенты и медицинские работники одной из больниц Мехико после землетрясения. 23 июня 2020
23 июня, 21:19
Небольшое цунами достигло побережья Мексики после землетрясения
Землетрясение ощущалось в 11 штатах страны, однако девять из них - Чиапас, Герреро, Морелос, Табаско, Веракрус, Пуэбла, Мичоакан, Тласкала и Идальго - не сообщили о серьезных разрушениях.
Во вторник на юге Мексики произошло сильное землетрясение. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее города Крусесита в штате Оахако, где нанесен ущерб ряду зданий. По данным Национальной сейсмологической службы, до 14.30 по местному времени были зафиксированы 447 повторных толчков, самый мощный из которых - магнитудой 4,6.
Храм Святого Доминика в Оахаке
23 июня, 20:21Сказано в эфире
Очевидцы рассказали о землетрясении в МексикеВ Мексике произошло землетрясение, его эпицентр находился на юге страны. Очевидцы из южного города Сан-Кристобаль-де-лас-Касас и из столицы страны рассказали радио Sputnik, как это было.
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ОахакаВеракрус (штат)МексикаВ мире
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