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Харламов прокомментировал "идиотскую" версию развода с Асмус
Юморист Гарик Харламов отреагировал на версию грядущего развода с актрисой Кристиной Асмус, выдвинутую политологом Станиславом Белковским. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T01:42
культура
россия
кристина асмус
шоу-бизнес
гагра
гарик харламов (игорь)
станислав белковский
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Похоже Харламов приревновал Белковского к новому парню? Думаю реальный мужик не уйдёт от такой женщины.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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россия, кристина асмус, шоу-бизнес, гагра, гарик харламов (игорь), станислав белковский

Харламов прокомментировал "идиотскую" версию развода с Асмус

01:42 24.06.2020
116202
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктер Гарик Харламов
Актер Гарик Харламов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Юморист Гарик Харламов отреагировал на версию грядущего развода с актрисой Кристиной Асмус, выдвинутую политологом Станиславом Белковским.
Харламов резко раскритиковал заявление о том, что причиной расставания с артисткой стали политические разногласия.

"Господин Белковский, вы вроде известный политолог. Вас слушают люди. Зачем эти идиотские вбросы?" — задался вопросом юморист в инстаграме.

Он отметил, что не смог пройти мимо "этого бреда".

"Вы же манипулируете людьми подобным образом", — заявил Харламов.

Также юморист в шутливой форме рассказал, что "мог получить" Белковский за свое предположение.
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"Согласно одной из версий, Белковский за этот вброс получил 84 евро и собирается поехать на эти деньги в Гагры со своим новым парнем", — сыронизировал он.
Накануне Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о том, что решили развестись после восьми лет брака. Артисты отметили, что в этом не виноваты ни фильм "Текст", ни самоизоляция, ни "кто-то третий".
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
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5953613640
Обсудить 9
КультураРоссияКристина АсмусШоу-бизнесГаграГарик Харламов (Игорь)Станислав Белковский
Популярные комментарии
Похоже Харламов приревновал Белковского к новому парню? Думаю реальный мужик не уйдёт от такой женщины.
24 июня, 03:13
Владимир Соколов
8401026
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