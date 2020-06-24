Харламов прокомментировал "идиотскую" версию развода с Асмус

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Юморист Гарик Харламов отреагировал на версию грядущего развода с актрисой Кристиной Асмус, выдвинутую политологом Станиславом Белковским.
Харламов резко раскритиковал заявление о том, что причиной расставания с артисткой стали политические разногласия.
"Господин Белковский, вы вроде известный политолог. Вас слушают люди. Зачем эти идиотские вбросы?" — задался вопросом юморист в инстаграме.
Он отметил, что не смог пройти мимо "этого бреда".
"Вы же манипулируете людьми подобным образом", — заявил Харламов.
Также юморист в шутливой форме рассказал, что "мог получить" Белковский за свое предположение.
"Согласно одной из версий, Белковский за этот вброс получил 84 евро и собирается поехать на эти деньги в Гагры со своим новым парнем", — сыронизировал он.
Накануне Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о том, что решили развестись после восьми лет брака. Артисты отметили, что в этом не виноваты ни фильм "Текст", ни самоизоляция, ни "кто-то третий".