Харламов прокомментировал "идиотскую" версию развода с Асмус

Харламов резко раскритиковал заявление о том, что причиной расставания с артисткой стали политические разногласия.

"Господин Белковский, вы вроде известный политолог. Вас слушают люди. Зачем эти идиотские вбросы?" — задался вопросом юморист в инстаграме.

Он отметил, что не смог пройти мимо "этого бреда".

"Вы же манипулируете людьми подобным образом", — заявил Харламов.

Также юморист в шутливой форме рассказал, что "мог получить" Белковский за свое предположение.

"Согласно одной из версий, Белковский за этот вброс получил 84 евро и собирается поехать на эти деньги в Гагры со своим новым парнем", — сыронизировал он.