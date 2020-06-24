Поиск бензола на МКС возобновят в июле, сообщил источник

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Поиск источника токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции возобновят в конце июля после доставки нового американского анализатора воздуха на российском грузовом корабле "Прогресс", сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Во вторник НАСА сообщило, что поиск источника бензола пришлось прекратить из-за отказа американского прибора для определения качества воздуха AQM-1 при проведении замеров в российском сегменте МКС.
"Поскольку такой прибор на станции один и его невозможно отремонтировать на орбите, то принято решение отправить на МКС новый AQM на корабле "Прогресс МС-15", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что запуск грузового корабля "Прогресс МС-15" к МКС ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 23 июля.
В мае в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости об увеличении концентрации бензола в атмосфере МКС, не превышающей предельно допустимую норму и не угрожающей экипажу. Источник бензола до сих пор не найден.
Бензол является бесцветной жидкостью со специфическим сладковатым запахом. Входит в состав бензина и используется для производства лекарств, пластмасс, синтетической резины и красителей. Токсичен и канцерогенен.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
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