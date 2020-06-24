https://ria.ru/20200624/1573395950.html
Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Хамой
Системы противовоздушной обороны сработали в сирийской провинции Хама, сбиты несколько целей, сообщает сирийское государственное агентство САНА. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T01:18
2020-06-24T01:18
война в сирии
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хама (город)
сирия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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дейр-эз-зор (мухафаза), хама (город), сирия, в мире