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Война в Сирии
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Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Хамой
Системы противовоздушной обороны сработали в сирийской провинции Хама, сбиты несколько целей, сообщает сирийское государственное агентство САНА. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T01:18
война в сирии
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дейр-эз-зор (мухафаза), хама (город), сирия, в мире

Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Хамой

01:18 24.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗенитная самоходная установка "Шилка" в пригороде Дамаска
Зенитная самоходная установка Шилка в пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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БЕЙРУТ, 24 июн - РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сработали в сирийской провинции Хама, сбиты несколько целей, сообщает сирийское государственное агентство САНА.
"ПВО отражают вражеские атаки в небе над провинцией Хама", - пишет агентство.
По его данным, удалось сбить несколько целей.
Ранее командование армии САР заявило об атаках с воздуха на позиции армии в провинциях Сувейда и Дейр-эз-Зор, в результате чего погибли двое военнослужащих и четверо получили ранения.
Взлетно-посадочная полоса на авиабазе Хмеймимв Сирии
24 марта, 02:47Война в Сирии
СМИ: ПВО отразила атаку дрона в районе базы Хмеймим
1926020
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Война в СирииДейр-эз-Зор (мухафаза)Хама (город)СирияВ мире
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