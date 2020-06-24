https://ria.ru/20200624/1573395790.html
Греф не планирует переизбираться в совет директоров "Яндекса"
Глава Сбербанка Герман Греф остается членом совета директоров компании "Яндекс" до формирования нового состава коллегиального органа, в будущем участвовать в... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T01:04
2020-06-24T01:04
яндекс
сбербанк россии
герман греф
экономика
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
яндекс, сбербанк россии, герман греф, экономика