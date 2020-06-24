Греф не планирует переизбираться в совет директоров "Яндекса"

"Герман Греф остается членом совета директоров компании "Яндекс" до собрания акционеров "Яндекса", на котором будет избираться новый состав совета директоров "Яндекса", но в будущем не предполагает своего дальнейшего участия в этом коллегиальном органе управления компании "Яндекс", - сказано в сообщении.