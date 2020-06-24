Раскрыты детали обнаружения детей в московской квартире

"При осуществлении медицинским работником поликлиники патронажа новорожденного ребенка, выписанного из родильного дома, в квартире выявлено еще четверо новорожденных детей", — отметила Нефедова.

Подчеркивается, что прокуратура столицы обеспечит контроль над соблюдением прав и законных интересов малолетних, а также надзорное сопровождение и исполнение законодательства о несовершеннолетних при их дальнейшем жизнеустройстве.