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Раскрыты детали обнаружения детей в московской квартире
Пятерых маленьких детей в квартире на северо-востоке Москвы обнаружил медик, пришедший осмотреть новорожденного, рассказала пресс-секретарь прокуратуры столицы... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T01:05
людмила нефедова
обнаружение детей в московской квартире
ольга ярославская
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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людмила нефедова, обнаружение детей в московской квартире, ольга ярославская, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Раскрыты детали обнаружения детей в московской квартире

01:05 24.06.2020
4100
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРебенок
Ребенок
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Пятерых маленьких детей в квартире на северо-востоке Москвы обнаружил медик, пришедший осмотреть новорожденного, рассказала пресс-секретарь прокуратуры столицы Людмила Нефедова, пишет "Пятый канал".
Как сообщили в Следственном комитете, детей нашли накануне в квартире на улице Аргуновской. Предварительно установлено, что им от шести дней до полугода. С детьми находились две женщины. Уточняется, кем они приходятся малышам. Возбуждено уголовное дело о торговле людьми.

"При осуществлении медицинским работником поликлиники патронажа новорожденного ребенка, выписанного из родильного дома, в квартире выявлено еще четверо новорожденных детей", — отметила Нефедова.

Подчеркивается, что прокуратура столицы обеспечит контроль над соблюдением прав и законных интересов малолетних, а также надзорное сопровождение и исполнение законодательства о несовершеннолетних при их дальнейшем жизнеустройстве.
В полиции считают, что этих детей родили суррогатные матери. По словам уполномоченного по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской, одна из двух женщин, которые были с детьми в квартире, — няня-китаянка, вторая, вероятно, — мать одного из них.
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4092194
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Людмила НефедоваОбнаружение детей в московской квартиреОльга ЯрославскаяСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
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