Раскрыты детали обнаружения детей в московской квартире

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Пятерых маленьких детей в квартире на северо-востоке Москвы обнаружил медик, пришедший осмотреть новорожденного, рассказала пресс-секретарь прокуратуры столицы Людмила Нефедова, пишет "Пятый канал".
Как сообщили в Следственном комитете, детей нашли накануне в квартире на улице Аргуновской. Предварительно установлено, что им от шести дней до полугода. С детьми находились две женщины. Уточняется, кем они приходятся малышам. Возбуждено уголовное дело о торговле людьми.
"При осуществлении медицинским работником поликлиники патронажа новорожденного ребенка, выписанного из родильного дома, в квартире выявлено еще четверо новорожденных детей", — отметила Нефедова.
Подчеркивается, что прокуратура столицы обеспечит контроль над соблюдением прав и законных интересов малолетних, а также надзорное сопровождение и исполнение законодательства о несовершеннолетних при их дальнейшем жизнеустройстве.
В полиции считают, что этих детей родили суррогатные матери. По словам уполномоченного по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской, одна из двух женщин, которые были с детьми в квартире, — няня-китаянка, вторая, вероятно, — мать одного из них.