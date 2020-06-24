Адвокат рассказал о "подвижках" в переговорах об обмене Бута и Ярошенко

ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Процесс обсуждения обмена отбывающих сроки в тюрьмах США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко идет, скоро в их жизни могут произойти положительные изменения, сообщил в среду РИА Новости их адвокат Алексей Тарасов.
"Пока для прессы нет громких объявлений, но да, там есть определенные подвижки. Насколько я понимаю, это так (переговоры идут). В любом случае, я думаю, что хорошая перспектива насчет того, что в судьбе Константина Ярошенко и Виктора Бута будут изменения в ближайшее время", - сказал он.
По словам адвоката, он не может раскрывать детали, информацией о которых владеет, на данном этапе.
"Я не знаю, как в конечном итоге это будет выглядеть", - добавил Тарасов.
Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.