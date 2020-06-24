Адвокат рассказал о "подвижках" в переговорах об обмене Бута и Ярошенко

"Пока для прессы нет громких объявлений, но да, там есть определенные подвижки. Насколько я понимаю, это так (переговоры идут). В любом случае, я думаю, что хорошая перспектива насчет того, что в судьбе Константина Ярошенко и Виктора Бута будут изменения в ближайшее время", - сказал он.