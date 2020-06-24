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Адвокат рассказал о "подвижках" в переговорах об обмене Бута и Ярошенко
Процесс обсуждения обмена отбывающих сроки в тюрьмах США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко идет, скоро в их жизни могут произойти положительные... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T00:58
россия
алексей тарасов
константин ярошенко
виктор бут
нью-йорк (город)
сша
таиланд
в мире
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РИА Новости
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353
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россия, алексей тарасов, константин ярошенко, виктор бут, нью-йорк (город), сша, таиланд, в мире

Адвокат рассказал о "подвижках" в переговорах об обмене Бута и Ярошенко

00:58 24.06.2020
232
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийский летчик Константин Ярошенко
Российский летчик Константин Ярошенко
© РИА Новости
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Российский летчик Константин Ярошенко
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Процесс обсуждения обмена отбывающих сроки в тюрьмах США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко идет, скоро в их жизни могут произойти положительные изменения, сообщил в среду РИА Новости их адвокат Алексей Тарасов.
"Пока для прессы нет громких объявлений, но да, там есть определенные подвижки. Насколько я понимаю, это так (переговоры идут). В любом случае, я думаю, что хорошая перспектива насчет того, что в судьбе Константина Ярошенко и Виктора Бута будут изменения в ближайшее время", - сказал он.
По словам адвоката, он не может раскрывать детали, информацией о которых владеет, на данном этапе.
"Я не знаю, как в конечном итоге это будет выглядеть", - добавил Тарасов.
Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.
Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
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РоссияАлексей ТарасовКонстантин ЯрошенкоВиктор БутНью-Йорк (город)СШАТаиландВ мире
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