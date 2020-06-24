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Сбербанк и "Яндекс" реорганизуют совместные предприятия
Сбербанк и "Яндекс" решили провести реорганизацию совместных предприятий из-за нарастающей конкуренции между экосистемами, но останутся партнерами по многим... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T00:56
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яндекс.деньги, яндекс.маркет, яндекс, лев хасис, сбербанк россии, экономика

Сбербанк и "Яндекс" реорганизуют совместные предприятия

00:56 24.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска Сбербанка
Вывеска Сбербанка
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сбербанк и "Яндекс" решили провести реорганизацию совместных предприятий из-за нарастающей конкуренции между экосистемами, но останутся партнерами по многим направлениям, заявил первый зампред правления банка Лев Хасис.
Сбербанк и "Яндекс" прекращают сотрудничества по совместным предприятиям. В рамках сделки компания выкупит у Сбербанка долю в "Яндекс.Маркете"за 42 миллиарда рублей, а банк выкупит у "Яндекса" долю в "Яндекс.Деньгах" за 2,4 миллиарда рублей.
"Мы приветствуем подписание соглашений с "Яндексом". О возможной реорганизации совместных с "Яндексом" бизнесов мы сообщали участникам рынка еще во время ежегодной встречи с инвесторами в 2019 году. Конкуренция между экосистемами Сбербанка и Яндекса стала нарастать, мы искали взаимоприемлемый выход из этой ситуации, и нам совместно с менеджментом "Яндекса" удалось найти взвешенное и взаимовыгодное решение. Мы планируем остаться партнерами с "Яндексом" в рамках коммерческих соглашений по многим направлениям", - приводятся его слова в сообщении банка.
При этом Хасис добавил, что сделка открывает для Сбербанка новые возможности в развитии сегмента электронной коммерции, а также снимает с банка целый ряд ограничений, ранее предусмотренных соглашениями с "Яндексом".
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