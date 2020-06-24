Сбербанк и "Яндекс" реорганизуют совместные предприятия

"Мы приветствуем подписание соглашений с "Яндексом". О возможной реорганизации совместных с "Яндексом" бизнесов мы сообщали участникам рынка еще во время ежегодной встречи с инвесторами в 2019 году. Конкуренция между экосистемами Сбербанка и Яндекса стала нарастать, мы искали взаимоприемлемый выход из этой ситуации, и нам совместно с менеджментом "Яндекса" удалось найти взвешенное и взаимовыгодное решение. Мы планируем остаться партнерами с "Яндексом" в рамках коммерческих соглашений по многим направлениям", - приводятся его слова в сообщении банка.