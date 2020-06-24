В Сбербанке назвали прибыль от сделки по "Яндекс.Маркету"

"Сбербанк в рамках развития экосистемы принял решение о продаже "Яндексу" 45% в компании Yandex.Market B.V. ... Совокупная прибыль Сбербанка от сделки составит около 20 миллиардов рублей, ее окончательный размер будет определен на момент закрытия транзакции", - сказано в сообщении.

"Сбербанк полностью выкупает у "Яндекса" его долю в компании "Яндекс.Деньги" и проведет ее ребрендинг до конца текущего года. Все сервисы "Яндекс.Денег" продолжат работать в обычном режиме", - добавили в кредитной организации.