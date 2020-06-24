https://ria.ru/20200624/1573395373.html
Психолог прокомментировала развод Харламова и Асмус
Юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус могли прийти к решению о разводе из-за очередного кризиса в отношениях, заявила семейный психолог Наталья... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T00:52
2020-06-24T00:52
культура
наталья панфилова
развод
кристина асмус
шоу-бизнес
психология
гарик харламов (игорь)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталья панфилова, развод, кристина асмус, шоу-бизнес, психология, гарик харламов (игорь)
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости.
Юморист Гарик Харламов
и актриса Кристина Асмус
могли прийти к решению о разводе из-за очередного кризиса в отношениях, заявила семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с "Пятым каналом
".
По словам специалиста, в любом браке существует несколько кризисных периодов, первый из которых — так называемый "год притирок". После него следуют три года брака, в которых острее чувствуются минусы отношений, а плюсы, наоборот, обесцениваются.
Далее следует третий кризис, который, по мнению психолога и привел звездную пару к решению разойтись. Этот кризис может начать проявляться спустя пять, семь и даже восемь лет отношений, пояснила она.
"Это такой кризис, когда начинает казаться, что ты устал от этих отношений, что они как бы себя изжили. <…> Люди известные — они тоже живые люди. Для людей известных и знаменитых кризис разочарования в партнере, того, что хочется совершить апгрейд, того, что есть усталость в отношениях, наиболее ярко выражен", — заключила Панфилова.
Накануне Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о том, что решили развестись после восьми лет брака. Артисты отметили, что в этом не виноваты ни фильм "Текст", ни самоизоляция, ни "кто-то третий".