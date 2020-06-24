Психолог прокомментировала развод Харламова и Асмус

По словам специалиста, в любом браке существует несколько кризисных периодов, первый из которых — так называемый "год притирок". После него следуют три года брака, в которых острее чувствуются минусы отношений, а плюсы, наоборот, обесцениваются.

Далее следует третий кризис, который, по мнению психолога и привел звездную пару к решению разойтись. Этот кризис может начать проявляться спустя пять, семь и даже восемь лет отношений, пояснила она.

"Это такой кризис, когда начинает казаться, что ты устал от этих отношений, что они как бы себя изжили. <…> Люди известные — они тоже живые люди. Для людей известных и знаменитых кризис разочарования в партнере, того, что хочется совершить апгрейд, того, что есть усталость в отношениях, наиболее ярко выражен", — заключила Панфилова.