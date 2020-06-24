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"Яндекс" проведет допэмиссию акций класса "А" на 800 миллионов долларов
"Яндекс" проведет допэмиссию акций класса "А" на 800 миллионов долларов, в том числе на 600 миллионов долларов - в пользу "ВТБ Капитала", а также двух... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T00:49
яндекс
втб капитал
александр фролов (политик)
александр абрамов
втб
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яндекс, втб капитал, александр фролов (политик), александр абрамов, втб, роман абрамович, экономика

"Яндекс" проведет допэмиссию акций класса "А" на 800 миллионов долларов

00:49 24.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Яндекс"
Логотип компании Яндекс
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. "Яндекс" проведет допэмиссию акций класса "А" на 800 миллионов долларов, в том числе на 600 миллионов долларов - в пользу "ВТБ Капитала", а также двух инвесткомпаний - Романа Абрамовича и Александра Абрамова и Александра Фролова, говорится в сообщении интернет-компании.
"Для финансирования дальнейшего роста бизнеса и стратегических инициатив, включая интернет-торговлю, "Яндекс" привлечёт 800 миллионов долларов за счёт размещения вновь выпущенных акций класса "А". Акции на сумму 200 миллионов долларов будут реализованы с помощью размещения по ускоренной подписке, акции ещё на 600 миллионов долларов будут в равных долях проданы трём частным инвесторам: "ВТБ Капитал", инвестиционному подразделению группы ВТБ; инвестиционной компании, бенефициаром которой является Роман Абрамович; инвестиционной компании, бенефициарами которой являются Александр Абрамов и Александр Фролов", - говорится в сообщении.
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В нем уточняется, что цена за акцию для частных инвесторов будет определена по результатам публичного размещения.
Экономическая доля всех вновь выпущенных акций в капитале компании составит около 5%, голосующая доля — около 2,5%.
"Новые инвесторы разделяют видение руководства "Яндекса", бизнес-ориентиры компании и стратегические цели дальнейшего развития", - отмечается в сообщении.
По условиям сделки инвесторы взяли на себя обязательство не продавать купленные акции "Яндекса" в течение двух лет. Кроме того, на протяжении двух лет они не могут увеличить свою долю в "Яндексе" более, чем до 3,99%.
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ЯндексВТБ КапиталАлександр Фролов (политик)Александр АбрамовВТБРоман АбрамовичЭкономика
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