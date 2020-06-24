"Яндекс" проведет допэмиссию акций класса "А" на 800 миллионов долларов

В нем уточняется, что цена за акцию для частных инвесторов будет определена по результатам публичного размещения.

По условиям сделки инвесторы взяли на себя обязательство не продавать купленные акции "Яндекса" в течение двух лет. Кроме того, на протяжении двух лет они не могут увеличить свою долю в "Яндексе" более, чем до 3,99%.