ВТБ войдет в капитал "Яндекса"

"Мы приветствуем укрепление сотрудничества с Яндексом, крупнейшей российской технологической компанией, являющейся также одним из самых заметных и перспективных игроков в мировой tech-индустрии. Отрасль демонстрирует уверенный рост, поэтому для ВТБ вхождение в капитал компании - перспективная инвестиция, которая открывает возможности для стратегического партнёрства по целому ряду направлений", - говорится в сообщении.