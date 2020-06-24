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ВТБ войдет в капитал "Яндекса"
ВТБ войдёт в капитал "Яндекса", сделка позволит компании привлечь финансирование и воспользоваться экспертизой ВТБ Капитала, сообщила пресс-служба банка. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T00:48
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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яндекс, втб капитал, втб, экономика

ВТБ войдет в капитал "Яндекса"

00:48 24.06.2020
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© РИА Новости / Руслан КривобокБанк "ВТБ"
Банк ВТБ
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Банк "ВТБ". Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. ВТБ войдёт в капитал "Яндекса", сделка позволит компании привлечь финансирование и воспользоваться экспертизой ВТБ Капитала, сообщила пресс-служба банка.
"Мы приветствуем укрепление сотрудничества с Яндексом, крупнейшей российской технологической компанией, являющейся также одним из самых заметных и перспективных игроков в мировой tech-индустрии. Отрасль демонстрирует уверенный рост, поэтому для ВТБ вхождение в капитал компании - перспективная инвестиция, которая открывает возможности для стратегического партнёрства по целому ряду направлений", - говорится в сообщении.
"Сделка позволит компании Яндекс привлечь финансирование на выгодных условиях, а в будущем - использовать экспертизу ВТБ Капитал, крупнейшего российского инвестиционного банка, при реализации планов развития", - добавили также в пресс-службе.
Подписание документов
Вчера, 19:54
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201005
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