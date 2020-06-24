ВТБ войдет в капитал "Яндекса"

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. ВТБ войдёт в капитал "Яндекса", сделка позволит компании привлечь финансирование и воспользоваться экспертизой ВТБ Капитала, сообщила пресс-служба банка.
"Мы приветствуем укрепление сотрудничества с Яндексом, крупнейшей российской технологической компанией, являющейся также одним из самых заметных и перспективных игроков в мировой tech-индустрии. Отрасль демонстрирует уверенный рост, поэтому для ВТБ вхождение в капитал компании - перспективная инвестиция, которая открывает возможности для стратегического партнёрства по целому ряду направлений", - говорится в сообщении.
"Сделка позволит компании Яндекс привлечь финансирование на выгодных условиях, а в будущем - использовать экспертизу ВТБ Капитал, крупнейшего российского инвестиционного банка, при реализации планов развития", - добавили также в пресс-службе.
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