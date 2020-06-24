В Москве парковка в день парада Победы будет бесплатной

Информационно-указательный знак "Парковка" и знаки дополнительной информации "Способ постановки транспортного средства на стоянку", "Инвалид" и "Платные услуги" в Москве

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Парковка автомобилей на улицах Парковка автомобилей на улицах Москвы в день парада Победы будет бесплатной.

При этом парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме по действующим тарифам.

В пресс-службе департамента транспорта отметили, что бесплатными станут также парковки с тарифом 380 рублей в час.

В пресс-службе " Администратора московского парковочного пространства " попросили автомобилистов быть внимательными во время движения и при парковке в день проведения парада Победы 24 июня.