https://ria.ru/20200624/1573395201.html
В Москве парковка в день парада Победы будет бесплатной
Парковка автомобилей на улицах Москвы в день парада Победы будет бесплатной. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T00:43
2020-06-24T00:43
администратор московского парковочного пространства
парад победы
москва
общество
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https://ria.ru/20200624/1573329183.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/150944/25/1509442553_0:0:2619:1473_1400x0_80_0_0_540beb2a5565a68f66e6de9b06767671.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
администратор московского парковочного пространства, парад победы, москва, общество