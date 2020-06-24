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В Москве парковка в день парада Победы будет бесплатной
Парковка автомобилей на улицах Москвы в день парада Победы будет бесплатной. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T00:43
администратор московского парковочного пространства
парад победы
москва
общество
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/150944/25/1509442553_0:0:2619:1473_1400x0_80_0_0_540beb2a5565a68f66e6de9b06767671.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
администратор московского парковочного пространства, парад победы, москва, общество

В Москве парковка в день парада Победы будет бесплатной

00:43 24.06.2020
95
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИнформационно-указательный знак "Парковка" и знаки дополнительной информации "Способ постановки транспортного средства на стоянку", "Инвалид" и "Платные услуги" в Москве
Информационно-указательный знак Парковка и знаки дополнительной информации Способ постановки транспортного средства на стоянку, Инвалид и Платные услуги в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Парковка автомобилей на улицах Москвы в день парада Победы будет бесплатной.
При этом парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме по действующим тарифам.
В пресс-службе департамента транспорта отметили, что бесплатными станут также парковки с тарифом 380 рублей в час.
В пресс-службе "Администратора московского парковочного пространства" попросили автомобилистов быть внимательными во время движения и при парковке в день проведения парада Победы 24 июня.
"Заблаговременно ознакомьтесь с ограничениями и перекрытиями и оставляйте автомобили только в разрешенных для этого местах", - отметили в пресс-службе.
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