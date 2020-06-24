Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи

Такое решение корейский лидер принял во время предварительного заседания пятой сессии Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи седьмого созыва. На нем были рассмотрены основные проекты военной политики, доклады и постановления, которые будут выноситься на пятую сессию ЦВК ТПК седьмого созыва, а также документы, отражающие "государственные меры по дальнейшему укреплению военной силы сдерживания страны".