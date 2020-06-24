Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200624/1573394954.html
Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын решил отложить представленный генштабом план военных действий против Юга, сообщает Центральное телеграфное агентство... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T00:55
ким чен ын
южная корея
кндр (северная корея)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571901673_0:62:675:442_1400x0_80_0_0_32adcfd771c8d2eab4d3df5bb25e24e2.jpg
https://ria.ru/20200623/1573337584.html
южная корея
кндр (северная корея)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571901673_0:62:675:442_1400x0_80_0_0_32adcfd771c8d2eab4d3df5bb25e24e2.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571901673_41:19:636:465_1400x0_80_0_0_539f4a72ac792d30e13fd941e9c51dff.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571901673_90:0:555:465_1400x0_80_0_0_33161d52ce977f4df157a5b420fab6be.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ким чен ын, южная корея, кндр (северная корея), в мире

Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи

00:11 24.06.2020 (обновлено: 00:55 24.06.2020)
0
© Фото : ЦТАКПредседатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын на заседании Центрального военного комитета
Председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын на заседании Центрального военного комитета
© Фото : ЦТАК
Председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын на заседании Центрального военного комитета. Архивное фото
СЕУЛ, 24 июн — РИА Новости. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын решил отложить представленный генштабом план военных действий против Юга, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Такое решение корейский лидер принял во время предварительного заседания пятой сессии Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи седьмого созыва. На нем были рассмотрены основные проекты военной политики, доклады и постановления, которые будут выноситься на пятую сессию ЦВК ТПК седьмого созыва, а также документы, отражающие "государственные меры по дальнейшему укреплению военной силы сдерживания страны".
Вид на город Сеул с горы Намсан
Вчера, 07:40
Шары с листовками, отправленными в КНДР, нашли в другой точке Южной Кореи
Заседание, как отмечается, прошло в режиме видеоконференции.
Межкорейские отношения обострились, когда 16 июня Северная Корея взорвала совместный офис связи в промышленном комплексе Кэсон недалеко от линии разграничения. До этого северокорейская сторона не раз угрожала снести офис и даже выйти из военного соглашения с РК, если Юг не прекратит отправку активистами на территорию КНДР пропагандистских материалов.
Несмотря на обещание южнокорейского правительства принять ряд мер, призванных сгладить ситуацию и как-то помешать активистам посылать листовки, Пхеньян на примирение не пошел. Сеул заявил, что вина за все последствия эскалации лежит на КНДР, но свои планы бороться с отправителями листовок пока не отменил.
000000
Обсудить 0
Ким Чен ЫнЮжная КореяКНДР (Северная Корея)В мире
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала