Первый гость с начала пандемии. Чего Вучич хочет от Путина

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Москву на парад Победы. Он проведет переговоры с Владимиром Путиным и почти сразу отправится в США. Там встретится не только с Дональдом Трампом, но и с лидером Косово Хашимом Тачи. Они обсудят нормализацию отношений Белграда и Приштины. Пойдет ли Вучич на сделку с албанцами и способны ли американцы выступить посредниками урегулирования, разбиралось РИА Новости.

Челночные переговоры

Вучич планировал увидеться с Путиным за неделю до парада. Но Москва к тому моменту сняла не все ограничения из-за коронавируса, поэтому президенты условились о переговорах после торжественных мероприятий на Красной площади. Сербский лидер заранее подтвердил участие в праздновании 75-летия Победы в российской столице.

В Москву Вучич прибыл победителем. На парламентских выборах 21 июня его умеренно-националистическая Сербская прогрессивная партия (СПП) получила большинство в Народной скупщине. За правящую партию проголосовали более 60 процентов избирателей, и это лучший показатель за все время пребывания СПП у власти.

Умеренным националистам помогли добиться такого результата в том числе хорошие отношения с Москвой. Вучич часто встречается с Путиным, консультируется по текущим вопросам. В Сербии это ценят.

Путин неоднократно подчеркивал, что проблема статуса Приштины должна решаться на основе резолюции Совбеза ООН 1244. Этот документ подтверждает территориальную целостность Сербии.

Помимо Москвы в переговоры по косовскому урегулированию вовлечены Брюссель и Вашингтон. Но сербские политики, ориентируясь на настроения в стране, стараются все согласовывать с российской стороной.

Поэтому Вучич лично проинформирует российского лидера о намеченных на 27 июня переговорах в США с Хашимом Тачи. Модераторами дискуссии выступят Дональд Трамп и спецпредставитель Белого дома по Сербии и Косово Ричард Гренелл.

© AFP 2020 / Armend Nimani Президент Косово Хашим Тачи приветствует cпециального представителя ЕС по Приштинско-Белградскому диалогу Мирослава Лайчака во время встречи в Приштине 16 июня 2020 года © AFP 2020 / Armend Nimani Президент Косово Хашим Тачи приветствует cпециального представителя ЕС по Приштинско-Белградскому диалогу Мирослава Лайчака во время встречи в Приштине 16 июня 2020 года

Обмен территорий

Не только Вашингтон пытается примирить Сербию и Косово. Главный посредник — Евросоюз. Именно под давлением Брюсселя в 2011 году Белград и Приштина начали диалог. ЕС пообещал рассмотреть их заявки на вступление в ЕС, если они нормализуют отношения.

Переговоры под эгидой Брюсселя идут с переменным успехом. В 2013-м стороны подписали Брюссельские соглашения, регламентирующие права сербов на севере Косово. Через два года утвердили документ о Сообществе сербских общин, предоставляющий косовским сербам право участвовать в политике. Но все это так и осталось на бумаге.

Тогда Евросоюз решил применить метод кнута и пряника. Если в течение ближайших лет Сербии и Косово не удастся разрешить спор о границах, то о присоединении к ЕС не может быть и речи, пригрозили в Брюсселе. Урегулирование, наоборот, поможет Белграду и Приштине уже в 2025 году добиться желаемого. При этом сербам необязательно признавать независимость Косово. Достаточно не возражать против участия Приштины в международных организациях.

В прошлом году Сербия предложила собственный план. По нему населенные сербами районы Косово к северу от реки Ибар могли бы перейти к Белграду. Взамен Белград передал бы Приштине территории на юге: Прешево и Буяновац, где преобладают албанцы.

Косовский президент поддержал эту идею. Не возражал и Брюссель. Но против выступили Германия, Великобритания и Финляндия, объяснив, что передел границ может послужить прецедентом для других Балканских стран.

"Территориальная целостность Балкан неприкосновенна. Я буду постоянно это повторять", — подчеркнула Ангела Меркель.

Не одобрили размен и сами жители Сербии и Косово. Чтобы не терять доверия избирателей, власти эту тему замяли. Поубавился и энтузиазм ЕС. Но в дело вступили американцы.

Вернуться к статус-кво

Большинство сербов и сегодня воспринимают США как страну, ответственную за бомбардировки Белграда в 1999 году. Неприятие усилилось после того, как Вашингтон в числе первых признал независимость Косово.

Впрочем, Белый дом не особо интересовался урегулированием, отдав проблему Косово на откуп ЕС. Все изменилось с приходом Дональда Трампа. Прошлым летом Госдепартамент назначил собственного куратора по Балканам — Мэттью Палмера. Осенью у Белого дома появился спецпредставитель по переговорам Сербии и Косово — этот пост занял скандально известный экс-посол США в Германии Ричард Гренелл.

Он и занимался подготовкой сербско-косовского саммита в Вашингтоне. Чиновник, который сейчас помогает предвыборному штабу республиканцев, не скрывает: улучшение отношений Белграда и Приштины станет серьезной победой Трампа и поможет ему переизбраться.

"Если сербы или косовские албанцы останутся недовольны итогами переговоров 27 июня, то просто вернутся к статус-кво", — предупредил Гренелл.

Это вызвало беспокойство в Евросоюзе. В Белград отправился спецпредставитель ЕС по диалогу Сербии и Косово Мирослав Лайчак. Но Вучич успокоил его и подтвердил, что без согласования с ЕС сербы ничего не подпишут.

Отношение России к предстоящим переговорам выразил Сергей Лавров. "Считаем контрпродуктивным форсировать так называемую окончательную нормализацию. Россия поддержит любые инициативы, которые помогут Белграду и Приштине достичь взаимоприемлемого решения на основе резолюции Совбеза ООН 1244", — заявил министр.

Давление вместо дипломатии

"Перед визитом в США Вучич прилетел в Россию на парад Победы. Не так много лидеров зарубежных государств из-за коронавируса прибыли в Москву, и присутствие Вучича приобрело особый символизм", — полагает специалист по Балканам, доцент Высшей школы экономики Екатерина Энтина.

Что касается косовского урегулирования, то, по мнению эксперта, пока России и Сербии удается находить компромиссы. Визит Лаврова в Белград, где министр озвучил российский подход к проблеме, показывает: сербские политики по-прежнему прислушиваются к Москве, отмечает эксперт.

Политолог не ожидает прорывов от встречи Вучича и Тачи. "Раздел территорий между Косово и Сербией, который обсуждается с прошлого года, был бы, наверное, оптимальным. Все бы облегченно вздохнули и забыли о Косово. Но косовары против. Они не намерены идти ни на какие уступки Белграду, и Тачи не под силу переубедить большинство", — рассуждает Энтина.

Много вопросов вызывает и способность США стать серьезным посредником. "Реализация сделки по размену территорий требует тонкой дипломатической работы. Основной способ решения проблем для США — это давление. Умением изящно вести длительные и нудные переговоры американцы не могут похвастаться", — считает эксперт.

У Трампа нет никакой согласованной позиции по косовскому урегулированию, полагает Энтина. Сомневается она и в том, что периферийная для американцев проблема Балкан может повысить рейтинг президента США.

Сербский политолог Стеван Гайич отмечает, что Вучич сам себя загнал в тупик. Желание ускорить вступление в ЕС толкает его на переговоры с Косово. Но это может ухудшить отношения Сербии с Европой и Россией.

"Вучич не скрывает, что давно вел тайные консультации о разделе территорий Косово. Единственное, что препятствует сделке, — это резолюция 1244 о территориальной целостности Сербии. Президент обсуждал с Европой и США пересмотр положений этого документа, но Москва не согласна. Если все же резолюцию удастся изменить, ничто не помешает Вучичу дистанцироваться от России и сближаться с НАТО. Хотя и сейчас у Сербии достаточно продвинутые отношения с альянсом", — рассуждает в беседе с РИА Новости Гайич.