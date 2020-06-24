МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Стало известно, сколько будет стоить отдых в санаториях Минеральных Вод, Стало известно, сколько будет стоить отдых в санаториях Минеральных Вод, сообщает АТОР.

Санаториям региона КМВ, расположенным в Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках и Железноводске, разрешено возобновить работу с 1 июня. По информации министерства туризма и оздоровительных курортов края, из 124 санаторно-курортных учреждений региона восстановили деятельность 28 здравниц, 34 — планируют открыться в период до 15 июля, 62 – лишь после полного снятия ограничений. Средняя загрузка достигает 30 процентов.

В Ставропольском крае до 1 июля действует карантин и связанные с ним ограничения. Роспотребнадзор предписывает санаториям принимать отдыхающих только при наличии двух справок – об отсутствии коронавируса и об эпидокружении.

По оценкам туроператоров, спрос на санаторный отдых восстанавливается медленно. Основных причин две: мало открытых здравниц и необходимость получать справки. Но эксперты надеются, что с середины июля интерес к отдыху с лечением существенно возрастет.

Участники рынка утверждают, что отдых в этом регионе не подорожал. Ценовая политика санаториев была сформирована еще в начале сезона на весь 2020 год, с тех пор они не менялись. Впрочем, спецпредложений тоже немного.