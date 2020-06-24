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Стало известно, сколько будет стоить отдых в санаториях Минеральных Вод
Стало известно, сколько будет стоить отдых в санаториях Минеральных Вод, сообщает АТОР. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T11:25
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пятигорск, железноводск, ессентуки, кисловодск

Стало известно, сколько будет стоить отдых в санаториях Минеральных Вод

11:25 24.06.2020
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© Фото : Санаторий "Пятигорский Нарзан"Санаторий "Пятигорский Нарзан"
Санаторий Пятигорский Нарзан
© Фото : Санаторий "Пятигорский Нарзан"
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Стало известно, сколько будет стоить отдых в санаториях Минеральных Вод, сообщает АТОР.
Санаториям региона КМВ, расположенным в Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках и Железноводске, разрешено возобновить работу с 1 июня. По информации министерства туризма и оздоровительных курортов края, из 124 санаторно-курортных учреждений региона восстановили деятельность 28 здравниц, 34 — планируют открыться в период до 15 июля, 62 – лишь после полного снятия ограничений. Средняя загрузка достигает 30 процентов.
В Ставропольском крае до 1 июля действует карантин и связанные с ним ограничения. Роспотребнадзор предписывает санаториям принимать отдыхающих только при наличии двух справок – об отсутствии коронавируса и об эпидокружении.
По оценкам туроператоров, спрос на санаторный отдых восстанавливается медленно. Основных причин две: мало открытых здравниц и необходимость получать справки. Но эксперты надеются, что с середины июля интерес к отдыху с лечением существенно возрастет.
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Участники рынка утверждают, что отдых в этом регионе не подорожал. Ценовая политика санаториев была сформирована еще в начале сезона на весь 2020 год, с тех пор они не менялись. Впрочем, спецпредложений тоже немного.
В первой половине июля средняя цена отдыха в здравницах КМВ – около 30 тысяч рублей на человека, включая дорогу. Но есть и более дешевые варианты отдыха с лечением, если выбирать бюджетные места размещения.
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