https://ria.ru/20200624/1573386232.html
Стало известно, сколько будет стоить отдых в санаториях Минеральных Вод
Стало известно, сколько будет стоить отдых в санаториях Минеральных Вод, сообщает АТОР. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T11:25
2020-06-24T11:25
туризм
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
пятигорск
железноводск
ессентуки
кисловодск
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пятигорск
железноводск
ессентуки
кисловодск
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пятигорск, железноводск, ессентуки, кисловодск
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости.
Стало известно, сколько будет стоить отдых в санаториях Минеральных Вод, сообщает
АТОР.
Санаториям региона КМВ, расположенным в Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках и Железноводске, разрешено возобновить работу с 1 июня. По информации министерства туризма и оздоровительных курортов края, из 124 санаторно-курортных учреждений региона восстановили деятельность 28 здравниц, 34 — планируют открыться в период до 15 июля, 62 – лишь после полного снятия ограничений. Средняя загрузка достигает 30 процентов.
В Ставропольском крае до 1 июля действует карантин и связанные с ним ограничения. Роспотребнадзор предписывает санаториям принимать отдыхающих только при наличии двух справок – об отсутствии коронавируса и об эпидокружении.
По оценкам туроператоров, спрос на санаторный отдых восстанавливается медленно. Основных причин две: мало открытых здравниц и необходимость получать справки. Но эксперты надеются, что с середины июля интерес к отдыху с лечением существенно возрастет.
Участники рынка утверждают, что отдых в этом регионе не подорожал. Ценовая политика санаториев была сформирована еще в начале сезона на весь 2020 год, с тех пор они не менялись. Впрочем, спецпредложений тоже немного.
В первой половине июля средняя цена отдыха в здравницах КМВ – около 30 тысяч рублей на человека, включая дорогу. Но есть и более дешевые варианты отдыха с лечением, если выбирать бюджетные места размещения.