"Сплин" и "Би-2" примут участие в онлайн-фестивале "Рок на Волге"

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Музыкальные группы "Сплин" и "Би-2" примут участие в ежегодном международном фестивале "Рок на Волге 2020" в Самаре, который в этом году состоится в онлайн-формате 28 июня, сообщает пресс-служба проекта.

"Международный фестиваль "Рок над Волгой", проводившийся в Самаре ежегодно с 2009 по 2013 год и ставший крупнейшим в Европе, должен был состояться в июне 2020 года на стадионе "Самара Арена"... В мае организаторы - компания NCA - объявили об отмене фестиваля. Однако на днях было принято решение, что для поклонников рока 28 июня NCA подготовит настоящий сюрприз - шоу формата онлайн с участием любимых групп "Сплин" и "Би-2", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как добавили в пресс-службе, концерт будет бесплатным, трансляция начнется в 19:00 по московскому времени. Сцена, на которой будут выступать артисты, будет организована на барже на Волге. Напротив сцены установят экран, на котором будут показывать зрителей, они смогут задать артистам свои вопросы.