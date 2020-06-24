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"Убили и замариновали": несмотря на закон, над ними продолжают издеваться
В Пензе подросток расчленил собаку. На Урале дети били птицу головой о скамью. В Череповце школьники инсценировали жесткое убийство кота. Все, что им за это... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T12:11
череповец
пенза
серов
защита животных
общество
происшествия
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Ну вот так и хочется спросить: "А дальше что?". Есть проблема. Ее нужно решать законодательно. Снижать возраст ответственности. Или перекладывать эту ответственность на родителей (не в виде мизерного штрафа 500 рублей). У нас депутаты в Думе для каких целей сидят?
14
В последнем случае, если бы без щенков заманили и не живодерили, можно было бы расценивать это как охоту?
11
6
череповец
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
череповец, пенза, серов, защита животных, общество, происшествия

"Убили и замариновали": несмотря на закон, над ними продолжают издеваться

08:00 24.06.2020 (обновлено: 12:11 24.06.2020)
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© Depositphotos / nejronСобака на поводке
Собака на поводке
© Depositphotos / nejron
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Мария Марикян. В Пензе подросток расчленил собаку. На Урале дети били птицу головой о скамью. В Череповце школьники инсценировали жесткое убийство кота. Все, что им за это грозит, — предупреждение и постановка на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. А родителям — штраф до пятисот рублей. Казалось бы, после принятия закона о защите животных случаев жестокого обращения должно было стать меньше в разы. Но на деле это никого не останавливает.

"Опасны для общества"

В Сети появилась видеозапись, на которой две школьницы мучают птицу. Пока одна держит голубя в руках, ощипывает его, бьет головой о скамейку, раскручивает крылья, вторая снимает происходящее на телефон. Все это — в Краснотурьинске Свердловской области. Жуткую сцену заснял и местный житель, а после опубликовал в интернете. "Вот твари! Что делают-то! Сидят и мучают голубя… Сейчас я выйду, посмотрю, что там". На этих словах ролик обрывается. В комментариях под постом — бурное обсуждение: "Сначала так с птицами, а потом и за людей возьмутся", "Они опасны для общества", "Куда смотрят их родители?"
На инцидент оперативно отреагировал местный омбудсмен: 22 июня он обратился в полицию. "Запредельная жестокость, может быть, непонимание ситуации. Надо объяснять молодым людям, что это не просто шалость. Это граничит с более серьезными вещами", — прокомментировал РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.
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Личности хулиганок установили — это 15-летние жительницы города Серова. Одна из школьниц объяснила: собиралась голубя покормить, но тот ее якобы клюнул, в отместку она принялась вырывать бедолаге перья. Вторая ей не препятствовала.
Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил, что от наказания девушки не уйдут. "В ближайшее время" их поставят на учет в ПДН, "чтобы впредь было неповадно мучить птиц и совершать иные правонарушения". А родителей привлекут к административной ответственности за неисполнение надлежащим образом обязанностей по воспитанию детей. Впрочем, максимум, что им грозит, — мизерный штраф.

Подростки из Череповца

На днях еще один ролик вызвал массовое негодование. Двое несовершеннолетних выложили в соцсетях запись, как они якобы выбрасывают с девятого этажа мяукающего котенка, помещенного в чулок. Видео мгновенно разлетелось по интернету. Подростки подверглись жесткой травле, даже прозвучали призывы к самосуду. Живодерами заинтересовались в полиции, идет проверка.
В отделении МВД России по Вологодской области РИА Новости рассказали, что "герои" записи — 15-летняя девушка и 16-летний молодой человек. Как выяснилось, с девятого этажа они сбросили муляж: поместили в колготки мягкую игрушку. С живым котенком, мяуканье которого слышно на видео, все в порядке. "Сотрудники ПДН уже провели профилактическую беседу. На родителей составили протоколы по статье 5.35 КоАП. В ПДН в течение десяти дней примут окончательное решение, как поступить с подростками. Ранее на учете они не состояли", — уточнили в пресс-службе.
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Ответственность

Председатель ассоциации юристов и специалистов по правам животных "Зооправо" Анастасия Федюнина, комментируя РИА Новости последние скандальные истории, отметила: с годами все больше детей совершают преступления против зверей и птиц.

"Возраст ответственности по статье 245 УК, как известно, наступает с 16 лет. Мы считаем, его нужно снизить. Что касается административной меры, предусмотренной для родителей, — она несущественная. Поэтому, конечно, нужны поправки в КоАП, — аргументирует Анастасия. — Многие из тех, кто жестоко обращается с животными, понятия не имеют, что за это могут наказать. Думают, если поиздеваются над бродячей собакой, им ничего не будет".

На горячую линию "Зооправа" регулярно поступают жалобы на бездушных подростков. Пару месяцев назад в ассоциацию позвонила жительница Пензы — обнаружила труп своей пропавшей собаки рядом с домом. Она также обратилась в полицию. "Организовали проверку. Выяснилось, что 15-летний школьник расчленил собаку, выпотрошил внутренности. Его мать, узнав о том, что на них подали заявление в полицию, взяла всю вину на себя. Даже не подумав, что ей могла грозить уголовная ответственность. Как только она поняла, с чем имеет дело, рассказала правду. Подросток, когда давал показания, даже не скрывал: осознавал, что делает, и получал от этого удовольствие. В итоге его поставили на учет в ПДН, а матери выписали штраф".

Саратовские живодеры

Дела по статье 245 УК России заводят не так часто. За преступление, совершенное группой лиц, предусмотрен штраф до трехсот тысяч рублей или лишение свободы сроком от трех до пяти лет.
Одно из последних громких дел — история саратовских живодеров. Краснокутский районный суд 22 июня вынес приговор двум местным жителям: одному — год колонии общего режима, второму — исправительные работы с удержанием пяти процентов дохода в пользу государства.
Это случилось еще в мае прошлого года. Преступники заманили дворовую собаку по кличке Белюга с шестью щенками на заброшенный дачный участок в Красном Куте Саратовской области. Взрослую суку разделали и замариновали на шашлык. Щенков закопали живьем вместе с останками матери.
© Фото : Ассоциация Зооправо в InstagramБелюга
Белюга
© Фото : Ассоциация Зооправо в Instagram
Белюга
Исчезновение собаки заметила местная жительница, которая ухаживала за животными, подкармливала их. К поискам подключились односельчане. В итоге нашли захоронение. Уголовное дело завели только в октябре. Первое судебное заседание состоялось в феврале этого года. За ситуацией следили юристы "Зооправа". Анастасия Федюнина выступала на процессе потерпевшей. С решением суда она не согласна: "Любой приговор с меньшим сроком, чем мы рассчитывали, — мягкий. Мы добивались пяти лет тюрьмы для обоих".

Рекомендации

Федюнина перечислила основные причины, по которым живодеры уходят от наказания. Во-первых, люди неохотно идут к силовикам с заявлением, поскольку не верят, что дело доведут до конца. "Также сотрудники полиции на местах, особенно это касается регионов, не знают, как быть, у них нет четких методических рекомендаций. Есть ведь специфика: как осматривать трупы животных, на что обращать внимание в первую очередь во время обысков, как производить изъятие, куда направлять на экспертизу. Получается, если этого нет на бумаге, то можно и не делать, — объясняет Анастасия. — Мы собрали команду и работаем над методическими рекомендациями. Скоро все будет готово".
Она призывает каждого, кто стал свидетелем издевательств, реагировать. Чтобы преступник не ушел от наказания, достаточно обратиться в полицию. Если вы очевидец, лучше дождаться сотрудников правоохранительных органов на месте.
275181319
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ЧереповецПензаСеровЗащита животныхОбществоПроисшествия
Популярные комментарии
Ну вот так и хочется спросить: "А дальше что?". Есть проблема. Ее нужно решать законодательно. Снижать возраст ответственности. Или перекладывать эту ответственность на родителей (не в виде мизерного штрафа 500 рублей). У нас депутаты в Думе для каких целей сидят?
24 июня, 10:06
НПНе Патриот
1300001
В последнем случае, если бы без щенков заманили и не живодерили, можно было бы расценивать это как охоту?
24 июня, 08:19
vvadim365
0000011
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