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Серега выпустил обновленную версию хита "Черный бумер"
Хип-хоп исполнитель Серега (Сергей Пархоменко) представил в Сети обновленную версию хита 2004 года "Черный бумер". В записи ремикса принял участие видеоблогер и РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T06:22
давид манукян (dava)
музыка
новости культуры
сергей пархоменко
культура
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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давид манукян (dava), музыка, новости культуры, сергей пархоменко

Серега выпустил обновленную версию хита "Черный бумер"

05:51 24.06.2020 (обновлено: 06:22 24.06.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБелорусский певец Сергей Пархоменко, известный как рэпер Серега
Белорусский певец Сергей Пархоменко, известный как рэпер Серега
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Хип-хоп исполнитель Серега (Сергей Пархоменко) представил в Сети обновленную версию хита 2004 года "Черный бумер". В записи ремикса принял участие видеоблогер и музыкант Давид Манукян (Dava).
Трек стал более мелодичным и лирическим, с новыми куплетами в исполнении Манукяна. В них он рассказывает о золотой молодежи и тусовках в клубах. Знаменитые строки "черный бумер, черный бумер стоп-сигнальные огни" теперь звучат быстрее.
Не всем понравилось, как Серега переделал "любимый трек из детства". Совместная работа с Манукяном получила неоднозначные отзывы слушателей в Сети, например ВКонтакте.
"Оригинал лучше", — считает Александр Марычев.
"Согласна на 100 процентов", — поддержала его мнение Галина Иванова.
"Ни один Дава не заменит твою легенду о "черном бумере", — написал Edgar Vlas.
После выхода песни "Черный бумер" в 2004 году, он практически сразу возглавил российские хит-парады на телеканале "Муз-ТВ", "Первом", а также радиостанциях "DFM", "Русском радио и других.
Позже эта работа получила две номинации на премии MTV Russian Music Awards как "Лучший хип-хоп проект года" и "Лучший дебют года".
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КультураДавид Манукян (Dava)МузыкаНовости культурыСергей Пархоменко
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