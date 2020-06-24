https://ria.ru/20200624/1573372935.html
Калининградский рынок труда поддержат льготным кредитом по ставке 1%
Власти Калининградской области решили поддержать местный бизнес, для этого в бюджете региона предусмотрели 200 миллионов рублей на кредитование по льготной... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T08:00
2020-06-24T16:13
хорошие новости
хорошие новости
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156044/65/1560446586_0:79:1500:923_1400x0_80_0_0_7218c6127da4151c296dece2a4461d3d.jpg
https://ria.ru/20200623/1573337922.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156044/65/1560446586_0:79:1500:923_1400x0_80_0_0_7218c6127da4151c296dece2a4461d3d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156044/65/1560446586_84:0:1417:1000_1400x0_80_0_0_3da30faeb506d278276c2e73ac449127.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156044/65/1560446586_251:0:1251:1000_1400x0_80_0_0_4965a6ac406c0e82e873212eb8ed4ff7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хорошие новости, экономика
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости.
Власти Калининградской области решили поддержать местный бизнес, для этого в бюджете региона предусмотрели 200 миллионов рублей на кредитование по льготной ставке один процент. Заявки на получение займа успела подать 51 компания на общую сумму 1,2 миллиарда рублей, сообщается на сайте
региона. В случае необходимости администрация региона обещала найти дополнительные средства.
Такая антикризисная мера, по мнению руководства области, должна увеличить количество рабочих мест, поэтому процедуру получения кредита упростили: необходимо предоставить минимальный пакет документов. Участники конкурса могут претендовать на получение займов от двух до 50 миллионов рублей со сроком погашения семь лет. Причем для предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством, срок увеличат до десяти лет.
Основное требование к заемщику: компания должна вести бизнес на территории Калининградской области и не находиться в процессе банкротства или ликвидации. В ходе конкурса каждая заявка будет внимательно изучена, особенное внимание эксперты уделят тому, какое количество рабочих мест планирует создать инвестор.
Больше всего (15) заявок поступило от аграриев, еще 14 — от предпринимателей из сферы услуг, 13 заявок связаны с производством, мясопереработчики подали семь заявок, и две поступило от отельеров.