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Калининградский рынок труда поддержат льготным кредитом по ставке 1%
Власти Калининградской области решили поддержать местный бизнес, для этого в бюджете региона предусмотрели 200 миллионов рублей на кредитование по льготной... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T16:13
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2020
РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
хорошие новости, экономика

Калининградский рынок труда поддержат льготным кредитом по ставке 1%

08:00 24.06.2020 (обновлено: 16:13 24.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМонета номиналом один рубль с символикой Российского рубля. На заднем плане - герб Российской Федерации на монете номиналом пять рублей РФ
Монета номиналом один рубль с символикой Российского рубля. На заднем плане - герб Российской Федерации на монете номиналом пять рублей РФ
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Власти Калининградской области решили поддержать местный бизнес, для этого в бюджете региона предусмотрели 200 миллионов рублей на кредитование по льготной ставке один процент. Заявки на получение займа успела подать 51 компания на общую сумму 1,2 миллиарда рублей, сообщается на сайте региона. В случае необходимости администрация региона обещала найти дополнительные средства.
Такая антикризисная мера, по мнению руководства области, должна увеличить количество рабочих мест, поэтому процедуру получения кредита упростили: необходимо предоставить минимальный пакет документов. Участники конкурса могут претендовать на получение займов от двух до 50 миллионов рублей со сроком погашения семь лет. Причем для предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством, срок увеличат до десяти лет.
Комплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве
23 июня, 07:54
В Москве мерами поддержки воспользовались 36 тысяч предпринимателей
Основное требование к заемщику: компания должна вести бизнес на территории Калининградской области и не находиться в процессе банкротства или ликвидации. В ходе конкурса каждая заявка будет внимательно изучена, особенное внимание эксперты уделят тому, какое количество рабочих мест планирует создать инвестор.
Больше всего (15) заявок поступило от аграриев, еще 14 — от предпринимателей из сферы услуг, 13 заявок связаны с производством, мясопереработчики подали семь заявок, и две поступило от отельеров.
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