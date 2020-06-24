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В Хабаровском крае "дальневосточные гектары" обеспечивают инфраструктурой
В Хабаровском крае "дальневосточные гектары" обеспечивают инфраструктурой, на эти цели выделено 600 миллионов рублей. Как уточняется на официальном портале... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T16:32
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россия, хорошие новости, хабаровский край

В Хабаровском крае "дальневосточные гектары" обеспечивают инфраструктурой

08:00 24.06.2020 (обновлено: 16:32 24.06.2020)
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© Официальный сайт Правительства Хабаровского краяРаботы по обеспечению инфраструктуры "дальневосточного гектара" В Хабаровском крае
Работы по обеспечению инфраструктуры дальневосточного гектара В Хабаровском крае
© Официальный сайт Правительства Хабаровского края
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Хабаровском крае "дальневосточные гектары" обеспечивают инфраструктурой, на эти цели выделено 600 миллионов рублей. Как уточняется на официальном портале правительства Хабаровского края, финансирование выделено из федерального, краевого и муниципальных бюджетов.
Отмечается, что весной этого года была введена в эксплуатацию первая автомобильная дорога к "дальневосточным гектарам". Она обеспечивает проезд к 239 компактно расположенным участкам в районе села Свечино Хабаровского района общей площадью 311 гектаров. Там обустроено около трех километров дороги.
© Официальный сайт Правительства Хабаровского краяРаботы по обеспечению инфраструктуры "дальневосточного гектара" в Хабаровском крае
Работы по обеспечению инфраструктуры дальневосточного гектара В Хабаровском крае
© Официальный сайт Правительства Хабаровского края
Работы по обеспечению инфраструктуры "дальневосточного гектара" в Хабаровском крае
Также возобновились работы по строительству инфраструктуры в районе имени Лазо. В районе Кругликовского сельского поселения находится самая крупная агломерация "дальневосточных гектаров" в Хабаровском крае. Там к концу года появится дорога общей протяженностью девять километров, которая обеспечит проезд к почти 500 земельным участкам.
Кроме того, завершается экспертиза проектно-сметной документации на строительство дорог к "дальневосточным гектарам" вблизи сел Краснознаменка и Елабуга Хабаровского района. Там в общей сложности расположено 150 земельных участков.
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Наряду с этим продолжается обеспечение электричеством земельных участков.
"Строительство инфраструктуры на "дальневосточных гектарах" становится драйвером социального развития близлежащих сел. За счет выделенных средств появляются новые дорожные объекты, обновляется электросетевое хозяйство. К примеру, на новую подстанцию запитают и близлежащие села Кругликовского сельского поселения. Это существенно повысит надежность энергоснабжения населенных пунктов", — отметили в Министерстве имущественных отношений края.
С начала действия федеральной программы в Хабаровском крае оформлено более десяти тысяч договоров безвозмездного пользования "дальневосточными гектарами".
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