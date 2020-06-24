МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Хабаровском крае "дальневосточные гектары" обеспечивают инфраструктурой, на эти цели выделено 600 миллионов рублей. Как уточняется на официальном портале правительства Хабаровского края, финансирование выделено из федерального, краевого и муниципальных бюджетов.

Отмечается, что весной этого года была введена в эксплуатацию первая автомобильная дорога к "дальневосточным гектарам". Она обеспечивает проезд к 239 компактно расположенным участкам в районе села Свечино Хабаровского района общей площадью 311 гектаров. Там обустроено около трех километров дороги.

© Официальный сайт Правительства Хабаровского края Работы по обеспечению инфраструктуры "дальневосточного гектара" в Хабаровском крае © Официальный сайт Правительства Хабаровского края Работы по обеспечению инфраструктуры "дальневосточного гектара" в Хабаровском крае

Также возобновились работы по строительству инфраструктуры в районе имени Лазо. В районе Кругликовского сельского поселения находится самая крупная агломерация "дальневосточных гектаров" в Хабаровском крае. Там к концу года появится дорога общей протяженностью девять километров, которая обеспечит проезд к почти 500 земельным участкам.

Кроме того, завершается экспертиза проектно-сметной документации на строительство дорог к "дальневосточным гектарам" вблизи сел Краснознаменка и Елабуга Хабаровского района. Там в общей сложности расположено 150 земельных участков.

Наряду с этим продолжается обеспечение электричеством земельных участков.

"Строительство инфраструктуры на "дальневосточных гектарах" становится драйвером социального развития близлежащих сел. За счет выделенных средств появляются новые дорожные объекты, обновляется электросетевое хозяйство. К примеру, на новую подстанцию запитают и близлежащие села Кругликовского сельского поселения. Это существенно повысит надежность энергоснабжения населенных пунктов", — отметили в Министерстве имущественных отношений края.