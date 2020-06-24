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https://ria.ru/20200624/1573361090.html
Премьеру "Перри Мейсона" на HBO посмотрело рекордное количество зрителей
"Перри Мейсон", первую серию которого показали в воскресенье, неожиданно стал хитом HBO, сообщает Entertainment Weekly. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T04:10
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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кино и сериалы, новости культуры, стивен кинг

Премьеру "Перри Мейсона" на HBO посмотрело рекордное количество зрителей

03:12 24.06.2020 (обновлено: 04:10 24.06.2020)
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© Аккаунт Robert Downey Jr в TwitterСкриншот сериала "Перри Мейсон"
Скриншот сериала Перри Мейсон
© Аккаунт Robert Downey Jr в Twitter
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. "Перри Мейсон", первую серию которого показали в воскресенье, неожиданно стал хитом HBO, сообщает Entertainment Weekly.
Стартовый эпизод минисериала об знаменитом адвокате из романов Эрла Стэнли Гарднера набрал рекордное для HBO количество зрителей по итогам последних двух лет.
Его посмотрели 1,7 миллиона человек на всех платформах, это больше результата "Хранителей" (1,5 миллиона) и "Чужака" по мотивам романа Стивена Кинга (1,2 миллиона).
HBO не сразу определился с жанром: какое-то время назад "Перри Мейсон" был "ограниченной серией", затем стал "драмой", что дает возможность его продления в случае успеха.
"Перри Мейсон" — перезапуск классического сериала на CBS 1950-60 годов, в котором играл Рэймонд Берр. В версии HBO главный герой – Мэттью Риз ("Американцы"). В первом сезоне выйдет 8 эпизодов.
Трейлер к фильму Перри Мейсон
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