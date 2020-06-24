https://ria.ru/20200624/1573353434.html
СМИ: режиссер "Мира Юрского периода" снимет триллер об Атлантиде
Американский режиссер Колин Треворроу, снявший две части научно-фантастического боевика "Мир Юрского периода", объединился со студией Universal Pictures, чтобы... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T04:42
2020-06-24T06:21
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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кино и сериалы, новости культуры, колин треворроу, африка, индия
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости.
Американский режиссер Колин Треворроу, снявший две части научно-фантастического боевика "Мир Юрского периода", объединился со студией Universal Pictures, чтобы создать триллер о мифическом острове-государстве Атлантида, сообщает Deadline
.
По информации издания, сценарий напишет Данте Харпер, опираясь на идею Треворроу и драматурга Мэтта Чармана, номинированного на премию "Оскар" за фильм "Шпионский мост" (2015 год).
Ожидается, что в новом триллере Атлантида будет расположена не под водой, а на затерянном континенте в Индийском океане между Африкой, Индией и Океанией. В картине Треворроу мифический город станет мультикультурной цивилизацией, у жителей которой будут даже свои передовые технологии.
В Deadline отмечают, что режиссер начал разрабатывать этот проект в 2018 году, но держал в секрете, чтобы его команда во главе с продюсером Кевином Дженкинсом ("Звездные войны: Скайуокер. Восход", 2019 год) все как следует продумала, прежде чем писать сценарий.
Остальные подробности, в том числе об актерском составе и дате выхода, пока не раскрывают.