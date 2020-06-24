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СМИ: режиссер "Мира Юрского периода" снимет триллер об Атлантиде
Американский режиссер Колин Треворроу, снявший две части научно-фантастического боевика "Мир Юрского периода", объединился со студией Universal Pictures, чтобы... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T06:21
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/152797/97/1527979768_0:0:1037:583_1400x0_80_0_0_d4316f5b4ba60563bc819994034b0ff4.jpg
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кино и сериалы, новости культуры, колин треворроу, африка, индия

СМИ: режиссер "Мира Юрского периода" снимет триллер об Атлантиде

04:42 24.06.2020 (обновлено: 06:21 24.06.2020)
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / sonerbakir / manjik / makovnvТайна Бермудского треугольника и Атлантиды
Тайна Бермудского треугольника и Атлантиды
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / sonerbakir / manjik / makovnv
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Американский режиссер Колин Треворроу, снявший две части научно-фантастического боевика "Мир Юрского периода", объединился со студией Universal Pictures, чтобы создать триллер о мифическом острове-государстве Атлантида, сообщает Deadline.
По информации издания, сценарий напишет Данте Харпер, опираясь на идею Треворроу и драматурга Мэтта Чармана, номинированного на премию "Оскар" за фильм "Шпионский мост" (2015 год).
Ожидается, что в новом триллере Атлантида будет расположена не под водой, а на затерянном континенте в Индийском океане между Африкой, Индией и Океанией. В картине Треворроу мифический город станет мультикультурной цивилизацией, у жителей которой будут даже свои передовые технологии.
В Deadline отмечают, что режиссер начал разрабатывать этот проект в 2018 году, но держал в секрете, чтобы его команда во главе с продюсером Кевином Дженкинсом ("Звездные войны: Скайуокер. Восход", 2019 год) все как следует продумала, прежде чем писать сценарий.
Остальные подробности, в том числе об актерском составе и дате выхода, пока не раскрывают.
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