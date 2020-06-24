Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200624/1573345417.html
В честь 50-летия группы Queen выпустят почтовые марки, пишут СМИ
СМИ узнали, что Королевская почта Великобритании в честь 50-летия рок-группы Queen выпустит марки, посвященные участникам и их работам, сообщает NME. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T02:58
новости культуры
шоу-бизнес
queen
великобритания
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/147457/59/1474575984_0:0:1002:565_1400x0_80_0_0_af701f3d786535ded3dac87ca041fc69.jpg
https://ria.ru/20200623/1573318844.html
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/147457/59/1474575984_0:0:1002:565_1400x0_80_0_0_af701f3d786535ded3dac87ca041fc69.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/147457/59/1474575984_0:0:1002:753_1400x0_80_0_0_2def7ecc7573d80269dad07663d96700.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/147457/59/1474575984_130:0:918:788_1400x0_80_0_0_6296b8f2434088132fa5f4cdd9d24cb5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, шоу-бизнес, queen, великобритания

В честь 50-летия группы Queen выпустят почтовые марки, пишут СМИ

02:58 24.06.2020
233
© Фото : Electra RecordsГруппа Queen с солистом Фредди Меркьюри
Группа Queen с солистом Фредди Меркьюри
© Фото : Electra Records
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. СМИ узнали, что Королевская почта Великобритании в честь 50-летия рок-группы Queen выпустит марки, посвященные участникам и их работам, сообщает NME.
По информации издания, в наборе будет 13 экземпляров: восемь — с обложками наиболее знаковых альбомов музыкантов, в том числе News of the world (1977 год) и Innuendo (1991 год) , четыре — со снимками с концертов, а также классическая групповая фотография Queen.

"Трудно выразить словами то, что я чувствую, глядя на эти красивые марки, — прокомментировала гитарист Брайан Мэй. — С тех пор, как мы, четверо молодых парней, начали искать себя 50 лет назад, наша жизнь была посвящена осуществлению несбыточной мечты. Иногда странно просыпаться с мыслью и осознавать, что сейчас мы — национальное достояние".

С его мнением согласился барабанщик Queen Роджер Тейлор, который назвал выпуск этого набора марок "большой честью".
Коллекцию можно будет приобрести 9 июля, но предзаказ можно сделать уже сейчас на сайте Королевской почты Великобритании.
NME уточняет, что Queen стала третьей рок-группой, в честь которой печатают марки. Ранее подобные наборы выпускали с альбомами The Beatles (в 2007 году) и Pink Floyd (в 2016 году)
Концерт гитариста группы Queen Брайана Мэя и Адама Ламберта
23 июня, 06:45Культура
Queen выложила в Сеть видео своих последних гастролей
1300001
КультураНовости культурыШоу-бизнесQueenВеликобритания
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Талсе, штат Оклахома
Трамп объяснил, какая идея демократов поможет ему победить на выборах
Беспорядки в США
В США решили убрать памятник вице-президента и теоретика рабства Кэлхуна
Скриншот сериала Перри Мейсон
Премьеру "Перри Мейсона" на HBO посмотрело рекордное количество зрителей
Джо Байден и Барак Обама
Участие Обамы в предвыборном мероприятии Байдена принесло $7,6 миллиона
Новый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
Эксперт рассказал, почему нужно выключать Bluetooth на смартфоне
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии рассказал о переговорах по поставкам российского газа
Президент Бразилии Жаир Болсонару
В Бразилии полиция хочет допросить Болсонару по делу против него
Тайна Бермудского треугольника и Атлантиды
СМИ: режиссер "Мира Юрского периода" снимет триллер об Атлантиде
Космическая обсерватория ГАММА-400
Киев и Рим отказались от участия в российском космическом проекте
Маршал Иван Степанович Конев
Дочь Конева рассказала, когда маршал впервые ощутил радость от Победы
Лидер группы Сплин Александр Васильев
"Сплин" и "Би-2" примут участие в онлайн-фестивале "Рок на Волге"
Актер Гарик Харламов
Харламов прокомментировал "идиотскую" версию развода с Асмус
Командующий войсками 1-го Украинского фронта дважды Герой Советского Союза Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев. Рядом - член Военного совета фронта К.В.Крайнюков
Дочь маршала Конева рассказала, что помогало ему быть подтянутым
Девушка в медицинской маске в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Врач предостерег от ношения маски на подбородке
Жаркая погода установилась в Москве
Энтомолог рассказал, почему не стоит загорать в городских парках
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25В США вынесли второе обвинительное заключение в адрес Джулиана Ассанжа
01:22За пределами России завершается формирование участков для голосования
01:19Маркони высмеял слова о постановочном разводе Харламова и Асмус
01:13В России заработает инфоцентр ЦИК по голосованию по поправкам
01:13Пушков назвал причину выхода США из ДРСМД
01:13Мадуро заявил о возможности референдума по вопросу его отставки
01:06Милорад Додик надеется встретиться с Путиным до конца 2020 года
00:59В Республике Сербской заявили, что выступают против вступления БиГ в НАТО
00:47Audi разрывает контракт с Собчак после ее постов о протестах в США
00:42Среди матерей младенцев "на продажу" оказалась россиянка, пишет СМИ
00:41Дуда заявил, что у США нет планов перебазировать в Польшу ядерное оружие
00:29В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
00:17Макрон и Путин проведут видеоконференцию в пятницу, сообщает СМИ
00:06Россияне начинают голосовать по поправкам в конституцию
00:00Артиллеристы окрасили небо в Москве в цвета флага России
23:58Босния и Герцеговина приобрела у России три вертолета для полиции
23:56Трамп заявил, что посетит Польшу после президентских выборов
23:51Джиган дал совет Харламову после сообщений о разводе с Асмус
23:45Милорад Додик встретился с Путиным и Шойгу в Москве
23:42Трамп оценил ход работы над соглашением по ядерному оружию с Россией
Лента новостейМолния