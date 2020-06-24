В честь 50-летия группы Queen выпустят почтовые марки, пишут СМИ

"Трудно выразить словами то, что я чувствую, глядя на эти красивые марки, — прокомментировала гитарист Брайан Мэй. — С тех пор, как мы, четверо молодых парней, начали искать себя 50 лет назад, наша жизнь была посвящена осуществлению несбыточной мечты. Иногда странно просыпаться с мыслью и осознавать, что сейчас мы — национальное достояние".