https://ria.ru/20200624/1573345417.html
В честь 50-летия группы Queen выпустят почтовые марки, пишут СМИ
СМИ узнали, что Королевская почта Великобритании в честь 50-летия рок-группы Queen выпустит марки, посвященные участникам и их работам, сообщает NME. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T02:58
2020-06-24T02:58
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queen
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культура
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, шоу-бизнес, queen, великобритания
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости.
СМИ узнали, что Королевская почта Великобритании в честь 50-летия рок-группы Queen выпустит марки, посвященные участникам и их работам, сообщает
NME.
По информации издания, в наборе будет 13 экземпляров: восемь — с обложками наиболее знаковых альбомов музыкантов, в том числе News of the world (1977 год) и Innuendo (1991 год) , четыре — со снимками с концертов, а также классическая групповая фотография Queen.
"Трудно выразить словами то, что я чувствую, глядя на эти красивые марки, — прокомментировала гитарист Брайан Мэй. — С тех пор, как мы, четверо молодых парней, начали искать себя 50 лет назад, наша жизнь была посвящена осуществлению несбыточной мечты. Иногда странно просыпаться с мыслью и осознавать, что сейчас мы — национальное достояние".
С его мнением согласился барабанщик Queen Роджер Тейлор, который назвал выпуск этого набора марок "большой честью".
Коллекцию можно будет приобрести 9 июля, но предзаказ можно сделать уже сейчас на сайте Королевской почты Великобритании.
NME уточняет, что Queen стала третьей рок-группой, в честь которой печатают марки. Ранее подобные наборы выпускали с альбомами The Beatles (в 2007 году) и Pink Floyd (в 2016 году)