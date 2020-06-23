Эксперт: московские тоннели хорошо продуманы в части безопасности

"Мы недавно работали по части реконструкции тоннеля на Кутузовском проспекте, примерно все тоннели однотипны. Там стоят и системы пожаротушения, и системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения, а также системы струйного дымоудаления. Это очень мощные системы с мощными вентиляторами, также каждые 20 метров, помимо этого, есть внутренний пожарный водопровод, и у вас есть безопасные зоны, куда вы можете в случае чего эвакуировать. Поэтому в плане безопасности все очень продуманно, и никаких нареканий нет", - сказал собеседник агентства.