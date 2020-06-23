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Эксперт: московские тоннели хорошо продуманы в части безопасности
Московские тоннели для автотранспорта хорошо продуманы в плане безопасности, оснащены целым рядом систем защиты от огня, рассказал РИА Новости президент АНО... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-25T12:47
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353
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москва, общество

Эксперт: московские тоннели хорошо продуманы в части безопасности

12:45 23.06.2020 (обновлено: 12:47 25.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВинчестерный тоннель
Винчестерный тоннель
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Московские тоннели для автотранспорта хорошо продуманы в плане безопасности, оснащены целым рядом систем защиты от огня, рассказал РИА Новости президент АНО ООДО "За безопасный город" Никита Янковой.
Ранее 23 июня в Москве в Северо-Западном тоннеле (проспект Маршала Жукова) загорелся автомобиль, движение машин в сторону центра было перекрыто. Система принудительной вентиляции в нештатной ситуации сработала исправно, сведений о пострадавших не поступало, говорили РИА Новости в столичном главке МЧС.
"Мы недавно работали по части реконструкции тоннеля на Кутузовском проспекте, примерно все тоннели однотипны. Там стоят и системы пожаротушения, и системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения, а также системы струйного дымоудаления. Это очень мощные системы с мощными вентиляторами, также каждые 20 метров, помимо этого, есть внутренний пожарный водопровод, и у вас есть безопасные зоны, куда вы можете в случае чего эвакуировать. Поэтому в плане безопасности все очень продуманно, и никаких нареканий нет", - сказал собеседник агентства.
Рабочий на тоннелепроходческом щите во время строительства новой станции Некрасовской и Большой кольцевой линий Московского метрополитена Нижегородская
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