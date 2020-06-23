Лидер протестующих в Сиэтле не знает о наличии среди них членов "антифа"

СИЭТЛ, 23 июн - РИА Новости. Лидер протестующих в американском Сиэтле, захвативших несколько районов города, Дэвид Льюис заявил РИА Новости, что не уверен, есть ли среди демонстрантов в городе представители движения "антифа".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что власти США внесут в список запрещенных террористических организаций радикальное левое движение "антифа". Генпрокурор США Уильям Барр отметил, что действия членов этого движения расцениваются как терроризм.

"Я думаю, здесь есть представители различных (движений) ... Я не имею ни малейшего представления о том, к каким движениям привержены многие люди. Единственное, что всех нас объединяет - вера, понимание, убеждение, что полицейской жестокости в Америке должен настать конец", - заявил Льюис, отвечая на вопрос о наличии среди протестующих "антифа".

Ранее участники акций протеста в Сиэтле объявили в центральной части города "автономную зону", офицерам полиции было приказано покинуть этот район, чтобы снизить напряженность. Телеканал NBC News передает, что, по оценкам местного жителя, в понедельник на данной территории находилось от 200 до 250 палаток, установленных протестующими.