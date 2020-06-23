https://ria.ru/20200623/1573394713.html
Лидер протестующих в Сиэтле не знает о наличии среди них членов "антифа"
Лидер протестующих в американском Сиэтле, захвативших несколько районов города, Дэвид Льюис заявил РИА Новости, что не уверен, есть ли среди демонстрантов в... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T23:59
2020-06-23T23:59
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
уильям барр
дональд трамп
сиэтл
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, уильям барр, дональд трамп, сиэтл, сша, в мире
СИЭТЛ, 23 июн - РИА Новости. Лидер протестующих в американском Сиэтле, захвативших несколько районов города, Дэвид Льюис заявил РИА Новости, что не уверен, есть ли среди демонстрантов в городе представители движения "антифа".
Ранее президент США Дональд Трамп
заявил, что власти США внесут в список запрещенных террористических организаций радикальное левое движение "антифа". Генпрокурор США Уильям Барр
отметил, что действия членов этого движения расцениваются как терроризм.
"Я думаю, здесь есть представители различных (движений) ... Я не имею ни малейшего представления о том, к каким движениям привержены многие люди. Единственное, что всех нас объединяет - вера, понимание, убеждение, что полицейской жестокости в Америке должен настать конец", - заявил Льюис, отвечая на вопрос о наличии среди протестующих "антифа".
Ранее участники акций протеста в Сиэтле
объявили в центральной части города "автономную зону", офицерам полиции было приказано покинуть этот район, чтобы снизить напряженность. Телеканал NBC News передает, что, по оценкам местного жителя, в понедельник на данной территории находилось от 200 до 250 палаток, установленных протестующими.
Ранее президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что "внутренние террористы захватили Сиэтл", и раскритиковал губернатора штата Вашингтон Джея Инсли и мэра города Дженни Дюркан, которые, по его мнению, не борются с беспорядками. В ответ на это Дюркан посоветовала Трампу "вернуться в бункер".