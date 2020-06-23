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Протестующие в Сиэтле возобновят встречи с местными властями
Участники протестов против расизма в американском Сиэтле намерены в ближайшее время возобновить встречи с представителями местных властей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T23:47
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, сиэтл, сша, в мире

Протестующие в Сиэтле возобновят встречи с местными властями

23:47 23.06.2020
258
© REUTERS / Lindsey WassonПротесты против расового неравенства в Сиэтле, США
Протесты против расового неравенства в Сиэтле, США
© REUTERS / Lindsey Wasson
СИЭТЛ, 23 июн - РИА Новости. Участники протестов против расизма в американском Сиэтле намерены в ближайшее время возобновить встречи с представителями местных властей, сообщил РИА Новости лидер протестов Дэвид Льюис.
Протестующие потребовали встреч с мэром города Дженни Деркан на еженедельной основе, сообщил Льюис. В ходе данных собраний демонстранты смогут озвучить свои требования и договориться о реальных сроках их реализации, подчеркнул он.
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"Нам пришлось отменить одно из (собраний – ред.) просто из-за того, что добиться должной представленности именно темнокожего населения Сиэтла оказалось сложно … Тем не менее, мы намерены возобновить данные встречи начиная со следующей недели", - сказал Льюис.
Ранее участники акций протеста в Сиэтле объявили в центральной части города "автономную зону", офицерам полиции было приказано покинуть этот район, чтобы снизить напряженность. Телеканал NBC News передает, что, по оценкам местного жителя, в понедельник на данной территории находилось от 200 до 250 палаток, установленных протестующими.
В субботу на контролируемой протестующими территории произошла стрельба. Согласно заявлению полиции Сиэтла, полицейские прибыли на территорию около 2.30 после получения сообщения о стрельбе, однако толпа не подпустила их к жертвам. Позже в полиции сообщили, что оба человека, получившие ранения, были доставлены в больницу. Один из них, 19-летний мужчина, скончался, другой оставался в больнице в критическом состоянии. Полиции не удалось установить личности стрелявших.
Мэр Сиэтла Дженни Деркан впоследствии заявила, что протестующим необходимо освободить занимаемую ими "автономную зону".
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